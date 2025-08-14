Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agali
    Posted On
    14 Aug 2025 2:11 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 2:11 PM IST

    സംസ്ഥാന കർഷക അവാർഡ്;' അബ്ബണ്ണൂർ ഉന്നതിയിലെ കർഷകർക്ക് ഉന്നത നേട്ടം

    സംസ്ഥാന കർഷക അവാർഡ്; അബ്ബണ്ണൂർ ഉന്നതിയിലെ കർഷകർക്ക് ഉന്നത നേട്ടം
    കൃ​ഷി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി.​ആ​ർ. രേ​ഖ, കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ ദീ​പ ജ​യ​ൻ, അ​സി. കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ ആ​ർ. ഇ​ന്ദി​രാ റാ​ണി, കൃ​ഷി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​രാ​യ പി. ​വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, എ​സ്. ല​ക്ഷ്മി, അ​റ്റ്ഫാം എ​ഫ്.​പി.​സി​യ സി.​ഇ.​ഒ സു​ക​ന്യ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വാ​ർ​ഡി​ന​ർ​ഹ​രാ​യ അ​ബ്ബ​ണ്ണൂ​ർ ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ മൂ​പ്പ​ൻ പ​ഴ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ർ​ഷ​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    അ​ഗ​ളി: ജൈ​വ​രീ​തി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള കൃ​ഷി​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ല​ഭി​ച്ച സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ട്ട​പ്പാ​ടി പു​തൂ​ർ അ​ബ്ബ​ണ്ണൂ​ർ ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ. മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി ഫ​ല​ക​വും സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്ര​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം. ഉ​ന്ന​തി​യു​ടെ ആ​കെ​യു​ള്ള 135 ഹെ​ക്ട​ർ ഭൂ​മി​യി​ൽ 124 ഹെ​ക്ട​റും കൃ​ഷി​ഭൂ​മി​യാ​ണ്.

    132 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഈ ​ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ പ​കു​തി​യി​ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​ധാ​ന വ​രു​മാ​ന മാ​ർ​ഗം കൃ​ഷി​യാ​ണ്. 86 ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഉ​ന്ന​തി​യി​ലു​ണ്ട്. റാ​ഗി, ചാ​മ, തി​ന, മ​ണി​ച്ചോ​ളം, ക​മ്പ് എ​ന്നി​വ​യും തു​വ​ര, അ​മ​ര, വ​ൻ​പ​യ​ർ, ബീ​ൻ​സ് പ​യ​റു​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഔ​ഷ​ധ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​രു​വേ​ലി, ആ​ട​ലോ​ട​കം എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​റ​മെ ക​ര​നെ​ല്ല്, ചോ​ളം, ക​ടു​ക്, വാ​ഴ, കു​രു​മു​ള​ക്, ക​വു​ങ്ങ് എ​ന്നി​വ​യും ഇ​വി​ടെ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​വ​യി​ൽ​നി​ന്നെ​ല്ലാ​മാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷം 161.7 ട​ൺ വി​ള​വെ​ടു​പ്പാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ത​രി​ശ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ വെ​ട്ടി​ത്തെ​ളി​ച്ച് റാ​ഗി, ചാ​മ, തു​വ​ര, ക​ടു​ക്, പൊ​രി​ച്ചീ​ര എ​ന്നീ അ​ഞ്ചി​നം വി​ള​ക​ളാ​ണ് കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ‘പ​ഞ്ച​കൃ​ഷി’ എ​ന്നാ​ണ് ഇ​ത​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. രാ​സ​വ​ള​ങ്ങ​ളോ രാ​സ​കീ​ട​നാ​ശി​നി​ക​ളോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മ​ഴ​യെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ കൃ​ഷി. ചെ​റു​ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ടി​ക്കാ​ൻ വീ​ശു​ക​ല്ലു​ക​ളും ക​ര​നെ​ല്ല് അ​രി​യാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ല​ക്ക​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. വ​ന്യ​മൃ​ഗ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് ഇ​വ​ർ നേ​ടി​യ നേ​ട്ട​ത്തി​ന് നൂ​റു​മേ​നി തി​ള​ക്ക​മു​ണ്ട്.

