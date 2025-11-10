Begin typing your search above and press return to search.
    Agali
    Agali
    Posted On
    10 Nov 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    10 Nov 2025 11:48 AM IST

    വീടിന്റെ സൺഷേഡ് തകർന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ര​ണം; അ​പ​ക​ട​മ​ല്ലി​ത്, അ​നാ​സ്ഥ

    പരിക്കേറ്റ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും കൊ​ണ്ട് സ്കൂ​ട്ടി​യി​ലാ​ണ് ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ഴേ​ക്ക് വ​ന്ന​ത്
    വീടിന്റെ സൺഷേഡ് തകർന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ര​ണം; അ​പ​ക​ട​മ​ല്ലി​ത്, അ​നാ​സ്ഥ
    മ​രി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളെ അവസാനമായി ഒരുനോക്ക് കാണാൻ ക​രു​വാ​ര ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​വ​ർ

    അ​ഗ​ളി: അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പാ​തി​പ​ണി ക​ഴി​ഞ്ഞ വീ​ടി​ന്റെ സ​ൺ​ഷേ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന് ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ൾ മ​രി​ക്കു​ക​യും ഒ​രു​കു​ട്ടി​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​നാ​സ്ഥ​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് കു​ടും​ബം. 2015-16ൽ ​അ​ട്ട​പ്പാ​ടി ട്രൈ​ബ​ൽ സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റ് പ്രൊ​ജ​ക്ട് വ​ഴി അ​നു​വ​ദി​ച്ച വീ​ടി​ന്റെ സ​ൺ​ഷേ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. മു​ക്കാ​ലി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്നും നാ​ല് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഉ​ള്ളി​ലേ​ക്ക് വ​നാ​തി​ർ​ത്തി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ഉ​ന്ന​തി​യാ​ണ് ക​രു​വാ​ര.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും കൊ​ണ്ട് സ്കൂ​ട്ടി​യി​ലാ​ണ് ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ​നി​ന്നും താ​ഴേ​ക്ക് വ​ന്ന​ത്. അ​വി​ടെ​നി​ന്നും വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ ജീ​പ്പി​ലാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ളെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. പ്ര​മോ​ട്ട​റേ​യും വാ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ത്തേ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് മ​രി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​മ്മ ദേ​വി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. നാ​ല് വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് വെ​ച്ച് ത​ന്നെ മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. മൂ​ത്ത മ​ക​ൻ ശ്വാ​സം വി​ട്ടി​രു​ന്നു, സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് വാ​ഹ​നം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു​പ​ക്ഷെ മൂ​ത്ത മ​ക​നെ​യെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞേ​നേ എ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​മ്മ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​രു​വാ​ര ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ മാ​ത്രം ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വീ​ടു​പ​ണി പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച എ​ട്ടോ​ളം വീ​ടു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​ന്ന​തി​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ പ​ല ഉ​ന്ന​തി​ക​ളി​ലും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പാ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ത്ത ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. കെ​ട്ടി​ട​നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​ക്ക് പു​റ​മേ​നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​രേ​ണ്ട​തി​നാ​ലും ഹൈ​റേ​ഞ്ച് ആ​യ​തി​നാ​ൽ അ​ധി​ക വാ​ട​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന തു​ക പ​ര്യാ​പ്ത​മ​ല്ലെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ച വീ​ടി​ന് 2015ൽ 332000 ​രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ​ഡു​ക്ക​ളാ​യി ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് തു​ക കൈ​മാ​റു​ക​യെ​ന്നും ഐ.​ടി.​ഡി.​പി പ്രൊ​ജ​ക്ട് ഓ​ഫി​സ​ർ സാ​ദി​ഖ് അ​ലി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ​ണി മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഈ ​അ​പ​ക​ട​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​റി​ഞ്ഞ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:AttappadiHouse collapsechildren diedtribal settlement fund
    News Summary - Children die after sunshade collapses on house; Not an accident, but negligence
