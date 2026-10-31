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Madhyamam
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    വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​യി​ൽ പൊ​ള്ളി വി​പ​ണി; അ​രി​ക്കും പ​ല​വ്യ​ഞ്ജ​ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തീ​വി​ല

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    വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​യി​ൽ പൊ​ള്ളി വി​പ​ണി; അ​രി​ക്കും പ​ല​വ്യ​ഞ്ജ​ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തീ​വി​ല
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    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: അ​രി​യ​ട​ക്കം മി​ക്ക ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ല​വ്യ​ഞ്ജ​ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ​ക്കും മ​ത്സ്യ മാം​സാ​ദി​ക​ൾ​ക്കും വി​ല കു​ത്ത​നെ കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ ജ​നം വ​ല​യു​ന്നു. 45 രൂ​പ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കു​റു​വ അ​രി 58 ലേ​ക്കും 52 രൂ​പ വി​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സു​രേ​ഖ എ.​വി.​ആ​ർ അ​രി 69 ലേ​ക്കു​മെ​ത്തി. 62 രൂ​പ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പൊ​ന്നി അ​രി​ക്ക് ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് 70 രൂ​പ പി​ന്നി​ട്ടു. നൂ​ർ​ജ​ഹാ​ൻ അ​രി​യും സി​ൽ​ക്കി അ​രി​യും 36 ൽ ​നി​ന്ന് 40 ക​ട​ന്നു.

    95 രൂ​പ വി​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ക​യ​മ ബി​രി​യാ​ണി അ​രി 198 ലേ​ക്ക് കു​തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 70 രൂ​പ മൊ​ത്ത​വി​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ജോ​ക്ക​ർ, ബു​ള്ള​റ്റ് കോ​ല അ​രി​ക്ക് ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക് 95 ലെ​ത്തി. പു​ഴു​ങ്ങ​ല​രി​ക്കും ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് 35 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യ​ത്. 45 രൂ​പ വി​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ഞ്ച​സാ​ര 57 ലെ​ത്തി. പ​യ​ർ, പ​രി​പ്പ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ല മു​ക​ളി​ലോ​ട്ട് ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    പ​ച്ച പ​ട്ടാ​ണി മാ​ത്ര​മാ​ണ് വി​ല​യി​ൽ താ​ഴോ​ട്ടു​ള്ള വ​ന്ന ഇ​നം. കി​ലോ​ക്ക് 250 രൂ​പ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വ​റ്റ​ൽ മു​ള​കി​നും 150 രൂ​പ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​ല്ലി​യും വി​ല കൂ​ടി. പ​ച്ച​രി​വി​ല കി​ലോ​ക്ക് മൂ​ന്ന് രൂ​പ കൂ​ടി. വ​ലി​യ ഉ​ള്ളി 60 ലും ​ത​ക്കാ​ളി 40 ലും ​എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും വെ​ളു​ത്ത ഉ​ള്ളി, ചെ​റി​യ ഉ​ള്ളി, ഇ​ഞ്ചി, ചെ​റു നാ​ര​ങ്ങ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ല ക​യ​റി​യ​തും ജ​ന​ത്തെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു. ബ​സു​മ​തി അ​രി​ക​ൾ​ക്കും കി​ലോ​ക്ക് 13 രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം വ​ർ​ധി​ച്ചു. മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തൊ​ട്ടാ​ൽ പൊ​ള്ളു​ന്ന വി​ല​യാ​ണ്. രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം പി​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​വ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

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    News Summary - Soaring Price Hike Burns Market: Rice and Grocery Prices Skyrocket
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