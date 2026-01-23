Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    23 Jan 2026 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 12:05 PM IST

    സി സോ​ൺ ക​ലോ​ത്സ​വം: യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി കാ​മ്പ​സ്‌ മു​ന്നി​ൽ

    സി സോ​ൺ ക​ലോ​ത്സ​വം: യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി കാ​മ്പ​സ്‌ മു​ന്നി​ൽ
    ചേ​റൂ​ർ പി.​പി.​ടി.​എം ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി ​സോ​ൺ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ ക്ലേ ​മോ​ഡ​ലി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    വേ​ങ്ങ​ര: ചേ​റൂ​ർ പി.​പി.​ടി.​എം ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി ​സോ​ൺ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ദി​നം ക​ല​യും സാം​സ്കാ​രി​ക ത​നി​മ​യും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ൽ പ്രൗ​ഢ​മാ​യി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 32 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കാ​മ്പ​സ് 93 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തും തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി പി.​എ​സ്.​എം.​ഒ കോ​ള​ജ് 55 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും മ​മ്പാ​ട് എം.​ഇ.​എ​സ് കോ​ള​ജ് 25 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. സ്റ്റേ​ജി​ത​ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ വി​വി​ധ ഭാ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പൂ​ക്ക​ള നി​ർ​മാ​ണം, അ​ക്ഷ​ര ശ്ലോ​കം, ഓ​യി​ൽ പെ​യി​ന്റി​ങ്, കാ​വ്യ​കേ​ളി, ക്ലേ ​മോ​ഡ​ലി​ങ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മ​ത്സ​രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, ഓ​ട്ട​ന്തു​ള്ള​ൽ, പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നാ​ടോ​ടി​നൃ​ത്തം, കേ​ര​ള​ന​ട​നം എ​ന്നി​വ സ്റ്റേ​ജ് ഒ​ന്നി​ലും ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും നാ​ടോ​ടി​നൃ​ത്തം, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് നാ​ട​കം, സ്കി​റ്റ് എ​ന്നി​വ സ്റ്റേ​ജ് ര​ണ്ടി​ലും ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് രാ​വി​ലെ 9.30 മു​ത​ൽ സ്റ്റേ​ജ് മൂ​ന്നി​ലും മോ​ണോ ആ​ക്ട്, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം എ​ന്നി​വ നാ​ലാം വേ​ദി​യി​ലും ചെ​ണ്ട, ത​ബ​ല, മൃ​ദം​ഗം, വ​യ​ലി​ൻ, വീ​ണ, ഗി​റ്റാ​ർ, പു​ല്ലാ​ങ്കു​ഴ​ൽ, ഹാ​ർ​മോ​ണി​യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വേ​ദി അ​ഞ്ചി​ലും ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ല​ളി​ത​ഗാ​നം എ​ന്നി​വ വേ​ദി ആ​റി​ലും ന​ട​ക്കും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം ഏ​ഴി​ന് പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. എ.​പി. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ, ന​ട​ൻ ഗ​ണ​പ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

