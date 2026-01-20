Begin typing your search above and press return to search.
    Vengara
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 1:23 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 1:23 PM IST

    സൈ​ന​ബ​ക്കും മ​ക്ക​ൾ​ക്കും ക​ണ്ണീ​രോ​ടെ വി​ട...

    ഇ​ള​യ മ​ക​ൻ ഫാ​സി​ലി​ന്റെ ഭാ​വി അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ൽ
    പ​റ​പ്പൂ​ർ വീ​ണാ​ലു​ക്ക​ലി​ൽ കു​ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി മ​രി​ച്ച ഉ​മ്മ​യും ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മൂ​ന്നു പേ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ വീ​ണാ​ലു​ക്ക​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു

    വേ​ങ്ങ​ര: പ​റ​പ്പൂ​ർ വീ​ണാ​ലു​ക്ക​ലി​ൽ കു​ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി മ​രി​ച്ച മാ​താ​വി​നും ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ൾ​ക്കും ക​ണ്ണീ​രി​ൽ കു​തി​ർ​ന്ന വിട. തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി ഗ​വ. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​സ്‌​റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചോ​ടെ പ​റ​പ്പൂ​ർ വീ​ണാ​ലു​ക്ക​ലി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച പ​രേ​ത​നാ​യ കു​മ്മൂ​റ്റി​ക്ക​ൽ മൊ​യ്തീ​ന്റെ ഭാ​ര്യ ചീ​ര​ങ്ങ​ൻ സൈ​ന​ബ (56), മ​ക്ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ശി​ഖ് (22), ഫാ​ത്തി​മ ഫാ​സി​ല (18) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​സാ​ന​മാ​യൊ​ന്നു കാ​ണാ​നും അ​ന്ത്യോ​പ​ചാ​ര​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നും നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് കാ​ത്തു​നി​ന്ന​ത്.

    വീ​ണാ​ലു​ക്ക​ൽ എ​സ്.​ജെ.​എം ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം വീ​ണാ​ലു​ക്ക​ൽ ജു​മാ മ​സ്ജി​ദ് ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ൽ വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ മ​റ​വ് ചെ​യ്തു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ട​ര​യോ​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് അ​ല​ക്കാ​നും കു​ളി​ക്കാ​നു​മാ​യി പു​റ​പ്പെ​ട്ട ഉ​മ്മ​യും മ​ക്ക​ളും മു​ങ്ങി മ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​റ​പ്പൂ​ർ വീ​ണാ​ലു​ക്ക​ൽ താ​ഴേ​ക്കാ​ട്ട്പ​ടി​യി​ൽ വ​യ​ലി​നോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കു​ള​ത്തി​ൽ കു​ളി​ക്കാ​നെത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു മൂ​വ​രും. ഇ​വ​രു​ടെ കൂ​ടെ പോ​വാ​തി​രു​ന്ന ഇ​ള​യ മ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​സി​ൽ (19) മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​നി​യീ കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച​ത്. മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് യ​തീം​ഖാ​ന​യി​ൽ ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ പ​ഠ​നം നി​ർ​ത്തി പ​റ​പ്പൂ​രി​ൽ ഉ​മ്മ​യു​ടെ കൂ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഫാ​സി​ൽ. ഉ​മ്മ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളും ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് യാ​ത്ര പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ കു​ട്ടി​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന​റി​യു​ന്നു.

    TAGS:drown deathTearful memoriesMalappuram
    News Summary - Tearful farewell to Zainab and her children
