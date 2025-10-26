Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 26 Oct 2025 8:22 AM IST
    date_range 26 Oct 2025 8:22 AM IST

    മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​ര​ത്തി​ൽ പേ​ടി വേ​ണ്ട; നൂ​ത​ന ഐ.​ഒ.​ടി റോ​ബോ​ട്ടു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി

    മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​ര​ത്തി​ൽ പേ​ടി വേ​ണ്ട; നൂ​ത​ന ഐ.​ഒ.​ടി റോ​ബോ​ട്ടു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി
    വേ​ങ്ങ​ര ഉ​പ​ജി​ല്ല ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ ഐ.​ഒ.​ടി റോ​ബോ​ട്ടി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ പ്രോ​ജ​ക്റ്റ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ കു​റ്റൂ​ർ നോ​ർ​ത്ത് കെ.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ഇ.​കെ. ന​സ്ര​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ഇ.​കെ. സി​മി​ൽ റ​ഹ്മാ​നും

    വേ​ങ്ങ​ര: മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന, മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​ര​ത്തി​നു കാ​ര​ണ​മാ​യ മാ​ര​ക​മാ​യ ബ്രെ​യി​ൻ ഈ​റ്റി​ങ് അ​മീ​ബ​യെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള നൂ​ത​ന​മാ​യ ഐ.​ഒ.​ടി റോ​ബോ​ട്ടി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ പ്രോ​ജ​ക്റ്റ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് കു​റ്റൂ​ർ നോ​ർ​ത്ത് കെ.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ഇ.​കെ. ന​സ്ര.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​വ​സാ​നി​ച്ച വേ​ങ്ങ​ര ഉ​പ​ജി​ല്ല ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​യി​ലാ​ണ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​റ്റീ​വ് പ്രൊ​ജ​ക്റ്റി​ൽ ഈ ​മി​ടു​ക്കി, ജ​ല സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ ഒ​ളി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​തും മ​ര​ണം വ​രെ സം​ഭ​വി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തു​മാ​യ ‘നെ​യ്‌​ഗ്ലേ​രി​യ ഫൗ​ലേ​റി’ പോ​ലു​ള്ള അ​മീ​ബ​ക​ളെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഐ.​ഒ.​ടി റോ​ബോ​ട്ടി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ദീ​ർ​ഘ​നാ​ള​ത്തെ ഗ​വേ​ഷ​ണ ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഈ ​പ്രോ​ജ​ക്റ്റ്, ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ ഒ​ളി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​തും മ​ര​ണം വ​രെ സം​ഭ​വി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തു​മാ​യ അ​മീ​ബ​ക​ളെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു. ന​സ്ര രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്ത ഈ ​റോ​ബോ​ട്ടി​ക് ഡി​വൈ​സ്, അ​മീ​ബ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം കൃ​ത്യ​മാ​യി തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും, തു​ട​ർ​ന്ന് ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​വ​യെ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ത്തെ ഒ​രു വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യെ ല​ളി​ത​വും ചെ​ല​വു​കു​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലൂ​ടെ നേ​രി​ടാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നു ന​സ്ര അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ്രോ​ജ​ക്റ്റി​ന്റെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും സാ​ങ്കേ​തി​ക മി​ക​വി​നും പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത് ശാ​സ്ത്ര​ലേ​ഖ​ക​നും ഈ ​സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​ഇ.​കെ. സി​മി​ൽ റ​ഹ്മാ​നാ​ണ്.

    TAGS:robotvengaraamoebic meningoencephalitis
    News Summary - student found robot to detect amoebic meningoencephalitis
