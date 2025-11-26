Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vengara
    Posted On
    26 Nov 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    26 Nov 2025 1:58 PM IST

    കു​പ്പാ​യ​മ​ഴി​ച്ചു വെ​ക്കാ​നാ​വാ​തെ വി​മ​ത​ർ വേ​ങ്ങ​ര​യി​ലും

    വേ​ങ്ങ​ര: വി​മ​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മാ​ര​ത്തോ​ൺ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും ചി​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ​ങ്കി​ലും ച​ർ​ച്ച വി​ഫ​ല​മാ​യി. ഇ​ട്ട കു​പ്പാ​യം ഊ​രാ​ൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മോ​ഹി​ക​ളും ത​യാ​റാ​വാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ വേ​ങ്ങ​ര, പ​റ​പ്പൂ​ർ, ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ചി​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ​ങ്കി​ലും മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലാ​യി മ​ത്സ​രം. ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ല​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ വാ​ർ​ഡ്‌ ആ​യി​രു​ന്ന 14 മേ​മാ​ട്ടു​പാ​റ, ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യം ധാ​ര​ണ​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ന​ൽ​കി. ഇ​തോ​ടെ ഈ ​വാ​ർ​ഡി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന​യാ​ൾ ക​ള​ത്തി​നു പു​റ​ത്താ​യി. ഇ​വി​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ നം​ഷാ​ദ് അ​മ്പ​ല​വ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

    യു. ​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റാ​യ ഇ​വി​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നം​ഷാ​ദി​ന് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യു​യ​ർ​ത്താ​ൻ വി​മ​ത​നു ആ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ല​ത്ത് 18 എ​ട​ക്കാ​പ​റ​മ്പി​ലും വി​മ​ത ശ​ല്യ​മു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച സീ​റ്റി​ൽ സാ​ദി​ഖ​ലി കോ​യി​സ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ വി​മ​ത​നാ​യു​ണ്ട്. പ​ല​രും പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും വേ​ങ്ങ​ര, പ​റ​പ്പൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഇ​നി​യും മെ​രു​ങ്ങാ​തെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​റ​ച്ച് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ണ്ട്.

    വേ​ങ്ങ​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ഡ് 15 പൂ​ക്ക​ളം ബ​സാ​ർ വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കൈ​പ്രം ഉ​മ്മ​റി​നെ​തി​രെ ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ പ​റ​ങ്ങോ​ട​ത്ത് മ​ൻ​സൂ​ർ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. 18 പാ​ണ്ടി​ക​ശാ​ല​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മു​സ്നി​യ ഫാ​ത്തി​മ​ക്കെ​തി​രെ ലീ​ഗി​ലെ സ​ക്കീ​ന തൂ​മ്പി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    23 മാ​ട്ടി​ൽ ബ​സാ​ർ വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എ​ൻ.​ടി. ശ​രീ​ഫി​നെ​തി​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ സു​ബൈ​ർ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​റ​പ്പൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി. എ​ഫി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കെ.​പി. റ​ഷീ​ദി​നെ​തി​രെ എം.​എ​സ്. എ​ഫ് മ​ണ്ഡ​ലം നേ​താ​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​ഹീം മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. പ​റ​പ്പൂ​ർ ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​എം സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ദി​വ്യ​ക്കെ​തി​രെ സി.​പി.​ഐ നി​ർ​ത്തി​യ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യും മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

