    Vengara
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 9:44 AM IST

    കു​രു​ന്നു​ക​ളാ​ണ്, കൈ​വി​ട​രു​ത്...

    • കെ​ട്ടി​ട​വും സൗ​ക​ര്യ​വു​മി​ല്ലാ​തെ പു​ത്ത​ന​ങ്ങാ​ടി അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി
    • ഐ.​സി.​ഡി.​എ​സ് പ​ദ്ധ​തി സു​വ​ർ​ണ ജൂ​ബി​ലി​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഈ ​അ​വ​ഗ​ണ​ന
    കു​രു​ന്നു​ക​ളാ​ണ്, കൈ​വി​ട​രു​ത്...
    വേ​ങ്ങ​ര ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​തി​മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ പു​ത്ത​ന​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ വാ​ട​ക​ക്കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചാം ന​മ്പ​ർ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി 

    വേ​ങ്ങ​ര: അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ഐ.​സി.​ഡി.​എ​സ് പ​ദ്ധ​തി സു​വ​ർ​ണ ജൂ​ബി​ലി​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും വേ​ങ്ങ​ര ബ്ലോ​ക്കി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ​ല അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും സ്വ​ന്തം സ്ഥ​ല​മോ കെ​ട്ടി​ട​മോ ഇ​ല്ല.

    ഐ.​സി.​ഡി.​എ​സ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ വേ​ങ്ങ​ര ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ർ​ഡ് പ​തി​മൂ​ന്നി​ലെ പു​ത്ത​ന​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക്ക് പോ​ലും ഇ​നി​യും സ്വ​ന്തം കെ​ട്ടി​ട​മാ​യി​ല്ല.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ 50 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് അ​ഞ്ചാ​മ​താ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് ഇ​പ്പോ​ഴും സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഭൂ​മി​യോ ആ​സ്തി​യോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് കാ​ര​ണം മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ വാ​ട​ക​ക്കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വേ​ങ്ങ​ര ബ്ലോ​ക്കി​ന് കീ​ഴി​ൽ ഐ.​സി.​ഡി.​എ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സു​വ​ർ​ണ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കോ​പ്പ് കൂ​ട്ടു​ന്ന അ​ധി​കൃ​ത​രാ​വ​ട്ടെ, വാ​ട​ക​ക്കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു വേ​ണ്ട​ത്ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മെ​ടു​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്.

    സ്ഥ​ല​വും സൗ​ക​ര്യ​വു​മു​ള്ള അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച സ്മാ​ർ​ട്ട് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പ​ല അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ളും ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത വാ​ട​ക​ക്കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ പ​റ​ഞ്ഞ​യ​ക്കാ​ൻ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ വി​മു​ഖ​ത കാ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, പ​തി​മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റു ര​ണ്ടു അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും സ്വ​ന്തം കെ​ട്ടി​ട​വും മ​തി​യാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടെ​ന്നു വാ​ർ​ഡ് അം​ഗം ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ കെ​ട്ടി​ട​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:anganwadiicdsno basic infrastructure
    News Summary - Puthanangadi Anganwadi functions without building and basic facilities
