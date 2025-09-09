Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vengara
    9 Sept 2025 9:26 AM IST
    date_range 9 Sept 2025 9:26 AM IST

    ആ​റു​വ​രി​പ്പാ​ത​യി​ൽ കൂ​രി​യാ​ട് പാ​ല​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു വ​രി മാ​ത്രം

    ര​ണ്ടു​വ​രി ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന​ത് 40 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ
    ആ​റു​വ​രി​പ്പാ​ത​യി​ൽ കൂ​രി​യാ​ട് പാ​ല​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു വ​രി മാ​ത്രം
    ക​ട​ലു​ണ്ടി​പ്പു​ഴ​ക്ക് മീ​തെ കൂ​രി​യാ​ട് പാ​ല​ത്തി​ൽ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ര​ണ്ടു​വ​രി​യാ​യി ചു​രു​ങ്ങു​ന്നു. സ​ർ​വി​സ്

    റോ​ഡ് തു​ട​ങ്ങു​ന്നു എ​ന്ന ബോ​ർ​ഡും കാ​ണാം

    വേ​ങ്ങ​ര: ആ​റു​വ​രി​പ്പാ​ത​യാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66 കൂ​രി​യാ​ട് പാ​ല​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ചു​വ​രി മാ​ത്രം. ക​ട​ലു​ണ്ടി​പ്പു​ഴ​ക്ക് കു​റു​കെ​യു​ള്ള പാ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ചു വ​രി​യാ​യി ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത്. 40 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള പ​ഴ​യ പാ​ല​ത്തി​നോ​ട് ചാ​രി, പാ​ല​ത്തി​ന്റെ കി​ഴ​ക്കു​വ​ശ​ത്ത് മൂ​ന്നു വ​രി ഉ​ൾ​കൊ​ള്ളാ​വു​ന്ന പു​തി​യ പാ​ലം നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റു​വ​ശ​ത്ത് കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന പാ​ലം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വീ​തി കു​റ​ഞ്ഞ ഈ ​പാ​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു വ​രി റോ​ഡി​നു മാ​ത്ര​മേ വീ​തി​യു​ള്ളൂ.

    ക​ക്കാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും കൂ​രി​യാ​ട് പാ​ല​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡും മൂ​ന്നു​വ​രി​പ്പാ​ത​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ര​ണ്ടു​വ​രി​യാ​യി ചു​രു​ങ്ങും. ഇ​ത് നേ​ര​ത്തെ ദേ​ശീ​യ പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​തി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. 40 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള പ​ഴ​യ പാ​ലം പൊ​ളി​ച്ചു മാ​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വീ​തി കൂ​ട്ടി നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ക​രാ​റെ​ടു​ത്ത ക​മ്പ​നി ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കാ​ൻ പ​ഴ​യ പാ​ലം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് വ്യാ​പ​ക പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. കൂ​രി​യാ​ട് വ​യ​ലി​ൽ പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ആ​റു​വ​രി​പ്പാ​ത, വ​യ​ലി​ലെ ചെ​ളി​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ആ​ണ്ടു​പോ​യ​തു​പോ​ലെ, വ​ലി​യ ദു​ര​ന്തം ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പേ പാ​ലം വീ​തി കൂ​ട്ടി പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​രി​യാ​ട് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ത​ക​ർ​ന്നി​ട​ത്ത് റോ​ഡ് പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി ഏ​ക​ദേ​ശം അ​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ വ​യ​ഡ​ക്റ്റ് നി​ർ​മാ​ണം ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു വ​രി​ക​യാ​ണ്.

