Madhyamam
    Malappuram
    Vengara
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 10:53 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 10:53 AM IST

    വേങ്ങരയിൽ ഒരു കോടി രൂപയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

    Arrested suspect
    മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മു​നീ​ർ

    വേ​ങ്ങ​ര: സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ​യു​മാ​യി യു​വാ​വ് വേ​ങ്ങ​ര പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി. കൊ​ടു​വ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മു​നീ​റാ​ണ് (39) കൂ​രി​യാ​ട് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ അ​ടി​പ്പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം വാ​ഹ​ന​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. സ്കൂ​ട്ട​റി​ന്റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ചാ​ക്കി​ൽ കെ​ട്ടി​വെ​ച്ചും ഡി​ക്കി​യി​ലു​മാ​യാ​ണ് പ​ണം ക​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    വേ​ങ്ങ​ര​യി​ൽ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നെ​ത്തി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്നു. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ആ​ർ. വി​ശ്വ​നാ​ഥി​ന് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി കെ.​എം ബി​ജു​വി​ന്റെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം വേ​ങ്ങ​ര സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഹൗ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ, സ​നൂ​പ്, സ്മി​ജു, ലി​ബി​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വാ​ഹ​ന​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:Crime Newsvengaraillegal money
    News Summary - one arrested with Rs 1 crore in Vengara
