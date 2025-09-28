Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vengara
    28 Sept 2025 12:14 PM IST
    28 Sept 2025 12:14 PM IST

    മ​ല​പ്പു​റം ന​ഗ​ര​സ​ഭ സാ​യം​പ്ര​ഭ ഹോം; ജീ​വി​ത സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ലെ ക​രു​ത​ൽ

    മ​ക്ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ര്‍, പ​ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ത​നി​ച്ചാ​കു​ന്ന​വ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി പ​ല​രും സാ​യം​പ്ര​ഭ ഹോ​മു​ക​ളി​ല്‍ എ​ത്തു​ന്നു
    മ​ല​പ്പു​റം ന​ഗ​ര​സ​ഭ സാ​യം​പ്ര​ഭ ഹോം; ജീ​വി​ത സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ലെ ക​രു​ത​ൽ
    മ​ല​പ്പു​റം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് കീ​ഴി​ലെ മേ​ൽ​മു​റി വ​ട​ക്കേ​പ്പു​റം സാ​യം​പ്ര​ഭ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​വ​ർ കെ​യ​ർ ടേ​ക്ക​റോ​ടൊ​പ്പം

    മ​ല​പ്പു​റം: ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍, മാ​ന​സി​ക പ്ര​യാ​സ​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍, സം​സാ​രി​ക്കാ​ര്‍ ആ​രു​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ര്‍ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ സാ​യാഹ്ന​കാ​ല​ത്ത് ഒ​രു​മി​ച്ചി​രി​ക്കാ​നും ഉ​ല്ല​സി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സാ​യം​പ്ര​ഭ ഹോ​മു​ക​ള്‍ ആ​ശ്വാ​സ ഇ​ട​മാ​കു​ന്നു.

    മ​ക്ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ര്‍, മ​ക്ക​ളും മ​രു​മ​ക്ക​ളും ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കു​മ്പോ​ള്‍ ത​നി​ച്ചാ​കു​ന്ന​വ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി പ​ല​രും സാ​യം​പ്ര​ഭ ഹോ​മു​ക​ളി​ല്‍ വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. മു​തി​ര്‍ന്ന പൗ​ര​രോ​ടു​ള്ള ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത​ലും അ​വ​ര്‍ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​ന​സി​ക പി​ന്തു​ണ​യും ഭൗ​തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മൊ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സാ​യം​പ്ര​ഭ കൊ​ണ്ട് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മ​പ്രാ​യ​ക്കാ​രു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​ന്‍ അ​വ​സ​രം കി​ട്ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മു​തി​ര്‍ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹ്യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള്‍ ശ​ക്ത​മാ​വു​ക​യും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    മൂ​ന്നു വ​യ​സു ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ള്‍ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ളി​ല്‍ പോ​കു​ന്ന​തു പോ​ലെ അ​റു​പ​തു ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ക്ക് സ​മ​പ്രാ​യ​ക്കാ​ര്‍ക്കൊ​പ്പം സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നും മാ​ന​സി​ക പി​രി​മു​റു​ക്കം കു​റ​യ്ക്കാ​നു​മാ​യി സാ​മൂ​ഹ്യ നീ​തി വ​കു​പ്പും ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും കൈ ​കോ​ര്‍ത്ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് സാ​യം​പ്ര​ഭ ഹോ​മു​ക​ള്‍.സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ 92 സാ​യം​പ്ര​ഭ വീ​ടു​ക​ള്‍ ആ​ണ് സ​ജ്ജ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.ഇ​തി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ വീ​ടു​ക​ള്‍ ഉ​ള്ള​ത് മ​ല​പ്പു​റ​ത്താ​ണ്-12 എ​ണ്ണം. ജി​ല്ല​യി​ല്‍ അ​മ​ര​മ്പ​ലം, കു​റ്റി​പ്പു​റം, തി​രൂ​ര്‍, പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, മ​ഞ്ചേ​രി, പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍, പേ​രൂ​ര്‍, മ​ല​പ്പു​റം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ മേ​ല്‍മു​റി, തൃ​പ്ര​ങ്ങോ​ട്, പ​ള്ളി​ക്ക​ല്‍, വേ​ങ്ങ​ര, നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ 12 സാ​യം​പ്ര​ഭാ​വീ​ടു​ക​ളു​ണ്ട്.

    മ​ല​പ്പു​റം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യ്ക്ക് കീ​ഴി​ല്‍ മേ​ല്‍മു​റി വ​ട​ക്കേ​പ്പു​റ​ത്തു​ള്ള സാ​യം​പ്ര​ഭാ​കേ​ന്ദ്രം എ​യ​ര്‍ക​ണ്ടീ​ഷ​ന്‍ ചെ​യ്ത് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക രീ​തി​യി​ല്‍ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച​താ​ണ്. അ​മ​ര​മ്പ​ല​ത്ത് 21 പേ​രും കു​റ്റി​പ്പു​റ​ത്ത് 22 പേ​രും മ​ല​പ്പു​റം മേ​ല്‍മു​റി​യി​ല്‍ 30 പേ​രും തി​രൂ​രി​ല്‍ 13 പേ​രും പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, മ​ഞ്ചേ​രി, പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍, പോ​രൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 10 പേ​ര്‍ വീ​ത​വും തൃ​പ്ര​ങ്ങോ​ട്ടും പ​ള്ളി​ക്ക​ലും 20 പേ​രും വേ​ങ്ങ​ര​യി​ല്‍ 40 പേ​രും നി​ല​മ്പൂ​രി​ല്‍ 50 പേ​രും സ്ഥി​ര​മാ​യി സാ​യം​പ്ര​ഭ ഹോ​മു​ക​ളി​ല്‍ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഓ​രോ ഹോ​മു​ക​ളി​ലും അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം ആ​ളു​ക​ള്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഓ​രോ വീ​ടു​ക​ളി​ലും ഒ​രു കെ​യ​ര്‍ ടേ​ക്ക​റു​മു​ണ്ടാ​കും.

