    Vengara
    date_range 16 Feb 2026 8:42 AM IST
    date_range 16 Feb 2026 8:42 AM IST

    കുറ്റിത്തറമ്മല്‍ ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പുതിയ കെട്ടിടം മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

    സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ക്ലി​നി​ക്
    കുറ്റിത്തറമ്മല്‍ ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പുതിയ കെട്ടിടം മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
    കു​റ്റി​ത്ത​റ​മ്മ​ല്‍ ജ​ന​കീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം

    പി.​കെ കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി എം.​എ​ൽ.​എ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    വേ​ങ്ങ​ര: പ​റ​പ്പൂ​ര്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കു​റ്റി​ത്ത​റ​മ്മ​ല്‍ ജ​ന​കീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ര്‍ജ് ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. 55.5 ല​ക്ഷം ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജ​ന​കീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നാ​യി അ​ഞ്ച​ര സെ​ന്റ് സ്ഥ​ലം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ല്‍കി​യ പ​ങ്ങ​ണി​ക്കാ​ട് അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖി​നെ മ​ന്ത്രി പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കം ക്ലി​നി​ക്, ചൊ​വ്വാ​ഴ്ക​ളി​ല്‍ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍, ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക്, പ്ര​മേ​ഹ രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കം പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​വി​ധാ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ജ​ന​കീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം വ​രു​ന്ന​ത് നാ​ടി​ന് പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    2023ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ജ​ന​കീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നോ നാ​ലോ വാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ കൂ​ടു​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് ജ​ന​കീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും, സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 5416 ജ​ന​കീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി എം.​എ​ൽ.​എ ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​ന ക​ർ​മ്മം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    പ​റ​പ്പൂ​ര്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​റ​മ്പ​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ. സ​ക്കീ​ന, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ആ​രോ​ഗ്യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മ​റ്റി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ നാ​സ​ര്‍ പ​റ​പ്പൂ​ര്‍, വി​ക​സ​ന സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ണ്‍ എ.​പി. ഷാ​ഹി​ദ, ക്ഷേ​മ​കാ​ര്യം ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ണ്‍ ടി. ​ആ​ബി​ദ, വേ​ങ്ങ​ര ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​ര്‍ ഷം​ല ക​വ​റൊ​ടി, കു​റ്റി​ത്ത​റ​മ്മ​ല്‍ വാ​ര്‍ഡ് മെം​ബ​ര്‍ ജ​സീ​റ അ​സീ​സ്, ഡി.​എം.​ഒ ഡോ. ​ടി.​കെ ജ​യ​ന്തി, എ​ന്‍.​എ​ച്ച്.​എം പ്രോ​ഗ്രാം മാ​നേ​ജ​ര്‍ ടി.​എ​ന്‍. അ​നൂ​പ്, ഇ​രി​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ എ​ഫ്.​എ​ച്ച്.​സി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ഡോ. ​അ​ഫീ​ഫ ഹ​നീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

