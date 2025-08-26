Begin typing your search above and press return to search.
    26 Aug 2025 12:53 PM IST
    26 Aug 2025 12:53 PM IST

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നി​ലെ മാ​ലി​ന്യം മി​നി ഊ​ട്ടി​യി​ല്‍ ത​ള്ളി​യ നി​ല​യി​ൽ

    ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ​സേ​ന ശേ​ഖ​രി​ച്ച ചാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ കെ​ട്ടി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ​ത്
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നി​ലെ മാ​ലി​ന്യം മി​നി ഊ​ട്ടി​യി​ല്‍ ത​ള്ളി​യ നി​ല​യി​ൽ
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഹ​രി​ത ക​ർ​മ സേ​ന​യു​ടെ ചാ​ക്കി​ൽ ഊ​ര​കം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ൽ ത​ള്ളി​യ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം

    വേ​ങ്ങ​ര: ഊ​ര​കം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ മി​നി ഊ​ട്ടി​യി​ല്‍ വ​ന്‍തോ​തി​ല്‍ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി. മി​നി ഊ​ട്ടി ജാ​മി​അ അ​ല്‍ ഹി​ന്ദ് അ​ല്‍ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ പ​ള്ളി​യു​ടെ എ​തി​ര്‍വ​ശ​ത്താ​ണ് വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​നു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന അ​ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ത​ള്ളി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ല്‍ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് ത​ള്ളി​യ​താ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    ഊ​ര​കം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് കാ​ണു​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നി​ല്‍ ഹ​രി​ത ക​ര്‍മ​സേ​ന ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ‘അ​ഴ​ക്’ എ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ചാ​ക്കു​ക​ളും ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി കു​റ്റ​ക്കാ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഊ​ര​കം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വേ​ങ്ങ​ര പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്കും മ​ല​പ്പു​റം ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് ജോ.​ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ക്കും ജി​ല്ല ശു​ചി​ത്വ മി​ഷ​ന്‍ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ക്കും പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചെ​രു​പ്പ​ടി​മ​ല​യു​ടെ മൊ​റ​യൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തും ഇ​തേ ഇ​നം മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ ഉ​ണ്ട്. മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ക​രാ​റെ​ടു​ത്ത സം​ഘം ത​ള്ളി​യ​താ​വും മാ​ലി​ന്യ​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു.

