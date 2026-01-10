Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightVengarachevron_rightതീ​പി​ടി​ത്തം:...
    Vengara
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 11:01 AM IST

    തീ​പി​ടി​ത്തം: വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ ക​സേ​ര​യും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    തീ​പി​ടി​ത്തം: വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ ക​സേ​ര​യും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    എ.​ആ​ർ ന​ഗ​ർ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ലെ ക​സേ​ര​യും മ​റ്റു ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

    Listen to this Article

    വേ​ങ്ങ​ര: എ.​ആ​ർ ന​ഗ​ർ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ ക​സേ​ര ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. വൈ​ദ്യു​തോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​ത്തി ന​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ലാ​ണ് തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഓ​ഫി​സ് തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മു​റി​യി​ൽ പു​ക​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. വോ​ൾ​ട്ടേ​ജ് സ്റ്റെ​പ് അ​പ്പ്, ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റു​ക​ൾ, ഫാ​ൻ, വ​യ​റി​ങ്, സ്വി​ച്ചു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു.

    ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ, ഫ​യ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സൂ​ക്ഷി​ച്ച മു​റി​യി​ൽ ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് മൂ​ല​മാ​ണ് തീ​പി​ടി​ത്തം. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി അ​ധി​കൃ​ത​ർ, പൊ​ലീ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഫ​യ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ വ​യ​റി​ങ് ക​ത്തി ന​ശി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടെ​ന്നും വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ ജ​ഗ്ജീ​വ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:FireGovernment officefire accident
    News Summary - Fire: Village officer's chair and equipment destroyed
    Similar News
    Next Story
    X