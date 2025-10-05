Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vengara
    Vengara
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 9:14 AM IST

    ത​ല​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ 10,000 ലി​റ്റ​ർ ഫൈ​ബ​ർ ജ​ല സം​ഭ​ര​ണി; ഭീ​ഷ​ണി​യി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ

    ത​ല​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ 10,000 ലി​റ്റ​ർ ഫൈ​ബ​ർ ജ​ല സം​ഭ​ര​ണി; ഭീ​ഷ​ണി​യി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ
    വേ​ങ്ങ​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നാ​ലാം വാ​ർ​ഡ് പാ​ക്ക​ട​പ്പു​റാ​യ​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത ജ​ല സം​ഭ​ര​ണി

    Listen to this Article

    വേ​ങ്ങ​ര: ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത 10,000 ലി​റ്റ​ർ ഫൈ​ബ​ർ ജ​ല സം​ഭ​ര​ണി. ഇ​തി​ന് കീ​ഴി​ൽ ഭ​യ​പ്പാ​ടോ​ടെ ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ് നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ. വേ​ങ്ങ​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നാ​ലാം വാ​ർ​ഡ് പാ​ക്ക​ട​പ്പു​റാ​യ​യി​ലാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗ യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത ജ​ല സം​ഭ​ര​ണി ഭീ​ഷ​ണി​യു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    20 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​ണ് മാ​ടം​ചി​ന ബാ​ലി​ക്കാ​ട് കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ സം​ഭ​ര​ണി സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. താ​വ​യി​ൽ പ​ള്ളി​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള വ​യ​ലി​ലെ കു​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഇ​തി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ജ​ല​നി​ധി പ​ദ്ധ​തി മു​ഖേ​ന വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ പ​ദ്ധ​തി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു.

    ഇ​തോ​ടെ പൈ​പ്പ് ലൈ​നു​ക​ളും ന​ശി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. വെ​ള്ള​മി​ല്ലാ​ത്ത ജ​ല​ശേ​ഖ​ര​ണി കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് സ്ലാ​ബി​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കാ​റ്റ​ടി​ച്ചാ​ൽ താ​ഴെ വീ​ഴാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നു പ​രി​സ​ര വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ടാ​ങ്ക് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ പ​തി​ച്ചാ​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കും. ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യു​ള്ള ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി എ​ന്നും ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​ണ്.

    ജ​ല സം​ഭ​ര​ണി താ​ഴെ ഇ​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചെ​വി​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​മെ​ന്ന് വാ​ർ​ഡ്‌ മെം​ബ​ർ നു​സ്ര​ത്ത് തു​മ്പ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, സം​ഭ​വം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പ​രാ​തി കി​ട്ടി​യാ​ലു​ട​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി. ഹ​സീ​ന ഫ​സ​ൽ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Local News, danger, Water Storage, Malappuram
