    വേ​ങ്ങ​ര സാ​മൂ​ഹി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ കി​ട​ത്തി ചി​കി​ത്സ​യില്ല, ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സെ​ന്റ​റു​മി​ല്ല

    Vengara Community Health Centre
    വേ​ങ്ങ​ര​യി​ൽ കോ​ടി​ക​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു സാ​മൂ​ഹി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി നി​ർ​മി​ച്ച ബ​ഹു​നി​ല കെ​ട്ടി​ടം

    വേ​ങ്ങ​ര: വേ​ങ്ങ​ര സാ​മൂ​ഹ്യാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ കോ​ടി​ക​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു കെ​ട്ടി​പ്പൊ​ക്കി​യ ബ​ഹു​നി​ല കെ​ട്ടി​ടം വെ​റു​തെ​യാ​യെ​ന്നു പ​രാ​തി​യു​യ​രു​ന്നു. 2020 ജൂ​ലൈ ഏ​ഴി​നാ​ണ് ഈ ​കെ​ട്ടി​ടം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ന്ന​ത്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം കി​ട​ത്തി ചി​കി​ത്സ ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ല​ക്ട​ർ ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ ആ​ർ​ക്കോ വേ​ണ്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ കി​ട​ത്തി ചി​കി​ത്സ​യും കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ നി​ല​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ഈ ​ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കി​ട​ത്തി ചി​കി​ത്സ​യി​ല്ല.

    മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഒ​മ്പ​ത് സി​വി​ൽ സ​ർ​ജ​ന്മാ​രു​ടെ പോ​സ്റ്റ് ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്ന് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ടുപേ​രെ മ​റ്റു ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നി​യോ​ഗി​ച്ചു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ത​സ്തി​ക​യി​ൽ ത​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്കു ഒ​രു​ ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക് ചുമതല ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ആ​റ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും മൂ​ന്നു ന​ഴ്സി​ങ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​രും ലാ​ബ് ടെ​ക്‌​നി​ഷ്യ​നും മാ​ത്രം ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കി​ട​ത്തിചി​കി​ത്സ സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    വേ​ങ്ങ​ര, പ​റ​പ്പൂ​ർ, ഊ​ര​കം, ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം, എ.​ആ​ർ. ന​ഗ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ഏ​ക ആ​ശ്ര​യ​മാ​യി​രു​ന്ന വേ​ങ്ങ​ര സാ​മൂ​ഹി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സെ​ന്റ​ർ തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നും പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ലി​ത് കേ​വ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി. ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ആ​ധു​നി​ക ലാ​ബ് സൗ​ക​ര്യം, ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കി ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യു​ള്ള എ​ക്സ്റേ യൂ​നി​റ്റ് എ​ന്നി​വ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ശി​ശു രോ​ഗ ചി​കി​ത്സ​ക്കും പ്ര​സ​വ​ചി​കി​ത്സ​ക്കും പേ​ര് കേ​ട്ട ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ഗ​തി​കേ​ട് എ​ന്ന് തീ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് ജ​നം ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:vengaraMalappuram NewsCommunity Health CentreFacility Shortage
