cancel camera_alt കൊ​ള​പ്പു​റ​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണം മു​ട​ങ്ങി​യ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വേ​ങ്ങ​ര: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ള​പ്പു​റ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് വീ​ണ്ടും ഹൈ​കോ​ട​തി സ്റ്റേ. ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ല​വി​ലെ അ​രീ​ക്കോ​ട്-​പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ​തി​നാ​ൽ കൊ​ള​പ്പു​റം സ​മ​ര​സ​മി​തി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. എ​ട്ടു മാ​സ​മാ​യി ഇ​വി​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്ക് സ്റ്റേ​യു​ണ്ട്. കൊ​ള​പ്പു​റ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ക​സ​നം അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തെ പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. വി​ക​സ​നം വ​രു​മ്പോ​ൾ പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി-​അ​രീ​ക്കോ​ട് സംസ്ഥാനപാത ത​ട​സ്സപ്പെ​ടു​ക​യും കൊ​ള​പ്പു​റം സൗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി അ​ട​യു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​തോ​ടെ സൗ​ത്ത് കൊ​ള​പ്പു​റ​ത്തു​കാ​ർ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടും. കൊ​ള​പ്പു​റ​ത്തെ നി​ർ​ദ്ദി​ഷ്ട ഫ​യ​ർ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, ഹൈ​സ്കൂ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​ഞ്ചു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വ​ള​ഞ്ഞ് എ​ത്തേ​ണ്ടി വ​രും. ഒ​രു വ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു വ​ശ​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ചു​റ്റി​ക്ക​റ​ങ്ങ​ണം. ഭാ​വി​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് ഏ​റെ പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. കൊ​ള​പ്പു​റം ഗ​വ. ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ന് പി​റ​കു​വ​ശ​ത്ത് അ​നു​വ​ദി​ച്ച റോ​ഡാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്ത​രു​തെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ടി.​ആ​ർ. ര​വി ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. സ്റ്റേ​റ്റ് ഹൈ​വേ മു​റി​ച്ച് മാ​റ്റി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് മേ​ൽ​പാ​ലം പ​ണി​യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സ​മ​ര​സ​മി​തി ആ​വ​ശ്യം. സ​മ​ര​സ​മി​തി​ക്കാ​യി അ​ഡ്വ. ത​ൻ​വീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, കൊ​ള​പ്പു​റം ഗ​വ. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ പി.​ടി.​എ​ക്കാ​യി അ​ഡ്വ. നൂ​റാ അ​ലി, ഡാ​നി​ഷ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ ​എ​ന്നി​വ​ർ ഹാ​ജ​രാ​യി. Show Full Article

Construction of national highway will be delayed by two months