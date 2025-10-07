Begin typing your search above and press return to search.
    Vengara
    Vengara
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 5:01 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 5:03 PM IST

    അ​വ​രൊ​ത്തു കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ടി​ക​ട​ന്നെ​ത്തി

    ആ​ദ്യ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് അവ​രൊ​ത്തു കൂ​ടി
    വേ​ങ്ങ​ര: ഐ.​സി.​ഡി.​എ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച​വ​രും വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​രും ഹെ​ൽ​പ്പ​ർ​മാ​രും ആ​ദ്യ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നു. ആ​ദ്യ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി പ്രോ​ജ​ക്ട് രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ധു​ര​മൂ​റു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു പോ​കു​മ്പോ​ൾ പ​ല​രു​ടെ​യും ശ​ബ്ദ​മി​ട​റി.

    ഐ.​സി.​ഡി.​എ​സ് പ​ദ്ധ​തി സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​ന്റെ അ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​മ്പോ​ൾ, സാ​മൂ​ഹ്യ​നീ​തി, വ​നി​താ ശി​ശു വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ‘സ്വം’​ജി​ല്ല ക​മ്മ​റ്റി​യാ​ണ് ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​ന് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ‘ശി​ൽ​പി​ക​ളെ തേ​ടി’​പേ​രി​ൽ കു​റ്റാ​ളൂ​ർ സ​ബാ​ഹ് സ്ക്വ​യ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​രി​മി​ത​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ദ്യ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    വേ​ങ്ങ​ര ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മ​ണ്ണി​ൽ ബെ​ൻ​സീ​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ‘സ്വം’​ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സി. ​വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജി. ​മോ​ഹ​ൻ കു​മാ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കെ. ​ക​ദീ​ജ മ​രി​ച്ച​വ​രെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. സ​ബാ​ഹ് കു​ണ്ടു​പു​ഴ​ക്ക​ൽ, കെ.​പി. ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, എം. ​രാ​ധ, കെ.​പി. ഗോ​പാ​ല​ൻ, പി. ​അ​ബ്ദു സ​മ്മ​ദ്, കു​ഞ്ഞു മ​റി​യം, ആ​യി​ഷ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​വി. പ്രേ​മ സ്വാ​ഗ​ത​വും എ​ൻ.​പി. ഷെ​രീ​ഫാ​ബി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

    TAGS:vengaralocalnewstop newsMalappuram
    News Summary - As they gathered together, memories came flooding back
