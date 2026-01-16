Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Veliyancode
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 10:05 AM IST

    രോഗികൾക്ക് വെളിയങ്കോട് അൽ ഫലാഹ് വിദ്യാർഥികളുടെ കൈത്താങ്ങ്

    വിദ്യാർഥികൾ സ്വരൂപ്പിച്ച തുക പാലിയേറ്റീവ് ദിനത്തിൽ മാധ്യമം ഹെൽത്ത്‌ കെയറിനു കൈമാറി
    രോഗികൾക്ക് വെളിയങ്കോട് അൽ ഫലാഹ് വിദ്യാർഥികളുടെ കൈത്താങ്ങ്
    വെളിയങ്കോട്: സമൂഹത്തിൽ മാരക രോഗങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് സാന്ത്വനമേകാൻ ‘മാധ്യമം’ തുടക്കം കുറിച്ച മാധ്യമം ഹെൽത്ത്‌ കെയർ പദ്ധതിയിലേക്ക് വെളിയങ്കോട് അൽ ഫലാഹ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ സമാഹരിച്ച തുക കൈമാറി. സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പി.കെ. മുസ്തഫയിൽ നിന്ന്‌ മാധ്യമം സർക്കുലേഷൻ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസർ എ.എ. സിറാജ്ജുദ്ദീൻ തുക ഏറ്റുവാങ്ങി. 87,317 രൂപയാണ് വിദ്യാർഥികൾ സമാഹരിച്ചത്.

    കൂടുതൽ തുക സമാഹരിച്ച വിദ്യാർഥികൾ റിദ, ആദം ബിൻ നിസാർ, മുഹമ്മദ് മലാദ്, ഹവ്വ, മുഹമ്മദ്‌ സെഹബ്, അദീം അഹി യാൻ, പി. ടി. മുഹമ്മദ്‌ ഹംദാൻ, സിയ തസ്‌നീം, മുഹമ്മദ്‌ ഹയാൻ, അൽമിറ ഫാത്തിമ, അമാനുള്ളാഹ്, ടി. കെ. ഫാത്തിമ ശഹറീൻ സുഹൈർ, എ. എൻ.സയാന മറിയം, എ. എൻ. മുഹമ്മദ്‌ സയാൻ, റസീൻ മുഹമ്മദ്‌ എന്നിവർക്കും സ്കൂൾ ബെസ്റ്റ് മെന്റർ പി. വി. ഷാനിബക്കും മാധ്യമം ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു.

    പ്രിൻസിപ്പൽ പി.കെ. മുസ്തഫ, സ്കൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ടി.എം. സലീം, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ കെ. ഷമീറ, സ്കൂൾ ഹെഡ് ബോയ് റിസാൻ ബിൻ ഫൈസൽ, ഹെഡ് ഗേൾ തസ്‌മീൻ സലാം, മാധ്യമം ഏരിയ കോർഡിനേറ്റർ കെ.കെ. ഹസ്സൻ, ഹെൽത്ത്‌ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടിവ് എം. അബ്ദുല്ല എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

    TAGS:School Studentcash collectionMadhyam healthcareMalappuram
