Madhyamam
    Vazhikkadavu
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 10:12 AM IST

    കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​കളുടെ കൂ​ട്ട​മരണം; വ​നം വ​കു​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​ങ്ങി

    വൈ​റ​സ് ബാ​ധ​യാ​ണെ​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം
    wildboars death
    ന​റു​ക്കും​പൊ​ട്ടി​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​യു​ടെ ജ​ഡം

    വ​ഴി​ക്ക​ട​വ്: ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ചാ​കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി വ​നം വ​കു​പ്പ്. ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 40ല​ധി​കം കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ത്ത​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​റു​ക്കും​പൊ​ട്ടി​യി​ൽ ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ക​ണ്ട കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​യു​ടെ ജ​ഡം പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ത്തി.

    സാം​പി​ളു​ക​ൾ വ​യ​നാ​ട് പൂ​ക്കോ​ട് വെ​റ്റ​റി​ന​റി ലാ​ബി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക​യ​ച്ചു. അ​സി. ഫോ​റ​സ്റ്റ് വെ​റ്റ​റി​ന​റി ഓ​ഫി​സ​ർ എ​സ്. ശ്യാ​മി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വൈ​റ​സ് ബാ​ധ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം. വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് വ​നം റേ​ഞ്ചി​ന് കീ​ഴി​ലെ ന​റു​ക്കും​പ്പൊ​ട്ടി, മ​ണ​ൽ​പ്പാ​ടം, ക​മ്പ​ള​ക്ക​ല്ല് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ലും സ​മീ​പ​ത്തെ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ ച​ത്ത നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത്.

    വി​ഷം വെ​ച്ച​താ​യി​രി​ക്കും എ​ന്നാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പ് ആ​ദ്യം സം​ശ​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് അ​ത​ല്ലെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ ചാ​കു​ന്ന​തി​ലെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ അ​ക​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    TAGS:Forest DepartmentinvestigationWild boarMalappuram
