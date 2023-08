cancel camera_alt മു​ട​ക്കോ​ഴി മ​ല​യി​ൽ ചെ​ങ്ക​ൽ ഖ​ന​നം ന​ട​ത്തി​യ ഭീ​മ​ൻ കു​ഴി​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്

By മാധ്യമം ലേഖകൻ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്: മു​ട​ക്കോ​ഴി മ​ല​യി​ലെ ചെ​ങ്ക​ൽ ഖ​ന​നം നി​ർ​ത്തി ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് തി​രു​വാ​ലൂ​ർ റെ​സി​ഡ​ൻ​റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഇ​ര​ക​ളാ​യ നൂ​റ് ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ന്നു. ജി​യോ​ള​ജി വ​കു​പ്പ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി മ​ല​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഖ​ന​നം വ​ലി​യ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് മാ​ർ​ച്ച് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന അ​ന​ധി​കൃ​ത ഖ​ന​നം മൂ​ലം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട വ​ലി​യ കു​ഴി​ക​ളി​ൽ കാ​ല​വ​ർ​ഷം ക​ന​ക്കു​മ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ഭീ​തി പ​ര​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും വി​ല ക​ൽ​പി​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള ഖ​ന​നം നി​ർ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​ലി​യ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​നിടയാക്കുമെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ. ചീ​നി ബ​സാ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി പ​രി​സ്ഥി​തി മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ഡ്വ. പി.​എ. പൗ​ര​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​സി. സു​രേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വാ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഡ്വ. എം.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ്, മൂ​സ​ക്കു​ട്ടി, സി.​കെ. റ​ഷീ​ദ്, മു​ജീ​ബ് മോ​ട്ട​മ്മ​ൽ, സു​രേ​ഷ് അ​ന​ന്താ​യൂ​ർ, ഗോ​പാ​ല​ൻ, ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ, ബ​ഷീ​ർ പു​ളി​യം തൊ​ടി, കു​ഞ്ഞി​ക്കോ​യ, ഷു​ക്കൂ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, എ​ക്സ​ൽ ജ​മാ​ൽ, അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

The mining of red brick in Mudakozhi hill should be stopped; March demanding protection of life and property