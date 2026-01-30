Begin typing your search above and press return to search.
    Vandoor
    Posted On
    30 Jan 2026 10:10 AM IST
    Updated On
    30 Jan 2026 10:10 AM IST

    വണ്ടൂരിന്റെ ആവശ്യം 100 കോടി; അനുവദിച്ചത് ആറു കോടി

    വണ്ടൂരിന്റെ ആവശ്യം 100 കോടി; അനുവദിച്ചത് ആറു കോടി
    വ​ണ്ടൂ​ര്‍: സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ല്‍ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ ആ​റു റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു ആ​റു കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.​ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ടി​ലെ കേ​ര​ള -മ​ഞ്ഞ​ള്‍പാ​റ-​ആ​ര്‍ത്ത​ല റോ​ഡ്, തു​വ്വൂ​ര്‍-​നീ​ലാ​ഞ്ചേ​രി-​അ​രി​മ​ണ​ല്‍ റോ​ഡ്, പൊ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍-​മി​ല്ലും​പ​ടി റോ​ഡ്, പു​ളി​യ​ക്കോ​ട്-​കോ​ട്ട​ക്കു​ന്ന-​പൂ​ത്ര​ക്കോ​വ് റോ​ഡ് , ചോ​ക്കാ​ട്-​പെ​ട​യ​ന്താ​ള്‍-​ടി.​കെ. ന​ഗ​ര്‍ റോ​ഡ്, ക​റു​ത്തേ​നി-​പൂ​ങ്ങോ​ട്, കാ​വു​ങ്ങ​ല്‍-​അ​സൈ​നാ​ര്‍പ​ടി റോ​ഡ് ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം എ​ന്നി​വ ബി.​എം ആ​ന്‍ഡ് ബി.​സി ചെ​യ്തു ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു ഒ​രു കോ​ടി വീ​ത​മാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    85 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന 19 പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ക്ക് നൂ​റു രൂ​പ ടോ​ക്ക​ണ്‍ വ​ക​യി​രി​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ബ​ജ​റ്റ് വ​ണ്ടൂ​രി​നു നി​രാ​ശ​യാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    News Summary - Vandoor's demand is 100 crores; only 6 crores were allocated
