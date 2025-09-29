Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightVandoorchevron_rightപന്നിവേട്ട സജീവമാക്കി...
    Vandoor
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 8:06 AM IST

    പന്നിവേട്ട സജീവമാക്കി തിരുവാലി പഞ്ചായത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    Panchayat,Wild‑boar,Culling,Wildlife,Authority, പഞ്ചായത്ത്,കാട്ടുപന്നി, വേട്ട
    cancel
    camera_alt

    വെടിവെച്ചുകൊന്ന കാട്ടുപന്നികൾ

    Listen to this Article

    വ​ണ്ടൂ​ർ: കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ തു​ര​ത്താ​ൻ മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി തി​രു​വാ​ലി ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്. പ​ല ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 49 കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ​യാ​ണ് ഷൂ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​ക​വ​രു​ത്തി​യ​ത്. കൃ​ഷി നാ​ശ​മ​ട​ക്കം പ​ന്നി ശ​ല്യം വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പ​ന്നി​വേ​ട്ട കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഷൂ​ട്ട​ർ പാ​ന​ൽ ലി​സ്റ്റ് അം​ഗ​മാ​യ കെ.​പി.​ ഷാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാണ് പ​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ന്ന​ത്. വ​ക​വ​രു​ത്തി​യ പ​ന്നി​ക​ളെ ച​ക്കി​ക്കു​ഴി ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റേഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ കെ.​യു.​ അ​ഭി​ലാ​ഷ്, ബീ​റ്റ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ അ​ജി​ത് ആ​ന്റ​ണി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നി​ർ​ദേശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പ​ന്നി​വേ​ട്ട ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റ ന​ട​പ​ടി ഏ​റെ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​വു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രും ക​ർ​ഷ​ക​രും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Thiruvalli Panchayat activates pig hunting
    Similar News
    Next Story
    X