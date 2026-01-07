Begin typing your search above and press return to search.
    വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച് ആഭരണങ്ങൾ കവർന്നു: സി.പി.ഐ പ്രാദേശിക നേതാവടക്കം മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ

    വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച് ആഭരണങ്ങൾ കവർന്നു: സി.പി.ഐ പ്രാദേശിക നേതാവടക്കം മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ
    നി​ഖി​ൽ, ജി​ജേ​ഷ്, നി​ധി​ൻ

    വ​ണ്ടൂ​ർ: ത​നി​ച്ച് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വ​യോ​ധി​ക​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് ര​ണ്ട് പ​വ​നോ​ളം വ​രു​ന്ന ര​ണ്ട് വ​ള​ക​ൾ മു​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​ഐ പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​വു​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്നം​ഗ സം​ഘ​ത്തെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. വ​ണ്ടൂ​ർ അ​മ്പ​ല​പ്പ​ടി സ്വ​ദേ​ശി പാ​ലാം​പ​റ​മ്പ​ത്ത് നി​ധി​ൻ (30), സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ നി​ഖി​ൽ (28) ഇ​വ​രു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രീ ഭ​ർ​ത്താ​വും ക​വ​ർ​ച്ച​യു​ടെ സൂ​ത്ര​ധാ​ര​നു​മാ​യ അ​മ്പ​ല​പ്പ​ടി സ്വ​ദേ​ശി പ​ടി​ഞ്ഞാ​റേ മ​ണ്ടാ​വി​ൽ ജി​ജേ​ഷ് (39) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് സി.​ഐ സം​ഗീ​ത് പു​ന​ത്തി​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    സി.​പി.​ഐ അ​മ്പ​ല​പ്പ​ടി ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും എ.​ഐ.​വൈ.​എ​ഫ് മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ് ജി​ജേ​ഷ്. ജി​ജേ​ഷി​നെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്നും വ​ർ​ഗ- ബ​ഹു​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ നി​ന്നും പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​താ​യി സി.​പി.​ഐ മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​മു​ര​ളി അ​റി​യി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ 22 നാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. അ​മ്പ​ല​പ്പ​ടി ബൈ​പാ​സി​ലെ പ​രേ​ത​നാ​യ വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ൻ പാ​ല​ക്ക​ത്തോ​ട്ടി​ൽ വി​ജ​യ​കു​മാ​റി​ന്റെ ഭാ​ര്യ കെ. ​ച​ന്ദ്ര​മ​തി​യു​ടെ (63) ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ ക​വ​ർ​ന്ന​ത്.

    ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യു​ടെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം നി​ല​മ്പൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി സാ​ജു. കെ. ​അ​ബ്ര​ഹാ​മി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം രൂ​പീ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ​ഴു​ത​ട​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ വ​ല​യി​ലാ​യ​ത്. ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റാ​യ ജി​ജേ​ഷ് ത​ന്റെ ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തീ​ർ​ക്കാ​നാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. ച​ന്ദ്ര​മ​തി ത​നി​ച്ച് താ​മ​സി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ജി​ജേ​ഷ്, എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന നി​ഖി​ലി​നെ ഇ​തി​നാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി.

    രാ​ത്രി എ​ട്ടോ​ടെ മൂ​വ​രും ബാ​റി​ലെ​ത്തി മ​ദ്യ​പി​ച്ച ശേ​ഷം ച​ന്ദ്ര​മ​തി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. ത​ട്ടു​ന്ന ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട് വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന ച​ന്ദ്ര​മ​തി​യു​ടെ വാ​യും മൂ​ക്കും ജി​ജേ​ഷ് പൊ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു. നി​തി​ൻ ക​ട്ട​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​ള​ക​ൾ മു​റി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. തി​രി​ച്ച​റി​യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മൂ​വ​രും മ​ങ്കി ക്യാ​പ്പ് ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    തെ​ളി​വ് ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മു​ള​കു​പൊ​ടി വി​ത​റി. പ്ര​തി​ക​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ സ്വി​ച്ച് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 30 ഓ​ളം സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളി​ൽ സം​ശ​യ​മു​ള്ള​വ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തും പൊ​ലീ​സ് പ​ഴു​ത​ട​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ജി​ജേ​ഷി​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ പ്ര​തി കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ചു. നി​ഖി​ലി​നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് നി​ന്നാ​ണ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

    എ​സ്.​ഐ മാ​രാ​യ ഒ. ​വാ​സു​ദേ​വ​ൻ, വി.​കെ. പ്ര​ദീ​പ്, സീ​നി​യ​ർ സി.​പി.​ഒ മാ​രാ​യ കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ഫി​ൻ, കെ. ​റി​യാ​സ്, സി.​എം. മ​ഹേ​ഷ്, ടി. ​സ​ജീ​ഷ്, സ്ക്വാ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​നി​ൽ മ​മ്പാ​ട്, ആ​ശി​ഫ് അ​ലി, ജി​യോ ജേ​ക്ക​ബ്, കെ. ​സ​ജീ​ഷ്, കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ്, സാ​ബി​ർ അ​ലി, സി.​കെ. സ​ജേ​ഷ്, ടി. ​നി​ബി​ൻ​ദാ​സ്, അ​ഭി​ലാ​ഷ് കൈ​പ്പി​നി എ​ന്നി​വ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

