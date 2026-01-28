Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vandoor
    Posted On
    28 Jan 2026 12:31 PM IST
    Updated On
    28 Jan 2026 12:31 PM IST

    9.4 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി കാ​ര​ക്കാ​പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി പി​ടി​യി​ൽ

    9.4 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി കാ​ര​ക്കാ​പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി പി​ടി​യി​ൽ
    ഖ​ലീ​ൽ

    വ​ണ്ടൂ​ർ: വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച 9.4 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി കാ​ര​ക്കാ​പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ൽ. മാ​രാ​ൻ തൊ​ടി​ക ഖ​ലീ​ൽ (41) ആ​ണ് ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് എ​സ്.​ഐ കെ.​ആ​ർ. ജ​സ്റ്റി​ൻ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് കു​റ്റി​യി​ൽ നെ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഗ്രാ​മി​ന് 3,500 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ എം.​ഡി.​എം.​എ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    വി​ൽ​പ​ന​ക്കും സം​ഘം ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തെ​ന്ന് പ്ര​തി പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ജീ​പ്പും ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന​യി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യ 23,400 രൂ​പ​യും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​ക്ക് എം.​ഡി.​എം.​എ ല​ഭി​ച്ച ഉ​റ​വി​ട​ത്തെ കു​റി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സി.​പി.​ഒ മാ​രാ​യ സിം.​എം. മ​ഹേ​ഷ്, പി.​പി. നി​ധേ​ഷ്, ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഭി​ലാ​ഷ് കൈ​പ്പി​നി, ആ​ശി​ഫ് അ​ലി, ടി. ​നി​ബി​ൻ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Drug CasemalappuranArrest
