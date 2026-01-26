Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vallikkunnu
    Posted On
    26 Jan 2026 9:14 AM IST
    Updated On
    26 Jan 2026 9:14 AM IST

    കടലുണ്ടിക്കടവ് പാലം പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

    കടലുണ്ടിക്കടവ് പാലം പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
    പു​ണ​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ട​ലു​ണ്ടി​ക്ക​ട​വ് പാ​ലം

    വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്: സ്പ‌ാ​നു​ക​ളു​ടെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് അ​ട​ർ​ന്ന് അ​പ​ക​ടാ വ​സ്‌​ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന തീ​ര​ദേ​ശ​പാ​ത​യി​ലെ ക​ട​ലു​ണ്ടി​ക്ക​ട​വ് പാ​ലം പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു നി​ർ​മി​ച്ച പാ​ലം പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച 13.15 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ട്ടാ​ണ് പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. പാ​ല​ത്തി​ന്റെ ക​ട​ലു​ണ്ടി ക​ര​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ക​രാ​ർ സം​ഭ​വി​ച്ച 11, 12, 13 സ്‌​പാ​നു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​തോ​തി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തും. സി​മ​ന്റ് തേ​പ്പ് അ​ട​ർ​ന്നു വീ​ണ് സ്പാ​നി​ന്റെ ദ്ര​വി​ച്ച ഭാ​ഗം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നീ​ക്കി പു​തി​യ​തു സ്ഥാ​പി​ച്ച് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റി​ങ് ന​ട​ത്തും. തൂ​ണു​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം, കൈ​വ​രി പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​യ​ൽ, ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലെ പൊ​ട്ടി​യ സ്ലാ​ബു​ക​ൾ മാ​റ്റ​ൽ, സ്പ‌ാ​നു​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ്‌​പാ​ൻ ഷ​ൻ ജോ​യി​ന്റ് ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ണ്ട്.

    പാ​ല​ത്തി​ന്റെ സ്പ‌ാ​നു​ക​ളു​ടെ ബ​ല​ക്ഷ​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​യ ചെ​ന്നൈ ഐ.​ഐ.​ടി ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ബ്രി​ഡ്ജ​സ് വി​ഭാ​ഗം പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. സ്പ‌ാ​നു​ക​ൾ​ക്ക് ത​ക​രാ​ർ സം​ഭ​വി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യ് മു​ത​ൽ പാ​ലം വ​ഴി​യു​ള്ള വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നു നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Renovation work bridge renovation
