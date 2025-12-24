Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Valanchery
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 10:25 AM IST

    പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനം: പ്രതി പിടിയിൽ

    പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനം: പ്രതി പിടിയിൽ
    മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    ഷാ​ഫി

    വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി: മാ​ന​സി​ക വൈ​ക​ല്യ​മു​ള്ള 23കാ​ര​നാ​യ യു​വാ​വി​നെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി പ്ര​കൃ​തി​വി​രു​ദ്ധ ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ആ​ത​വ​നാ​ട് കാ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി​യെ​യാ​ണ് (37) പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലി​നാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം.

    വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ബ​സ് കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മാ​ന​സി​ക വൈ​ക​ല്യ​മു​ള്ള യു​വാ​വി​നെ സി​നി​മ കാ​ണി​ച്ചു ത​രാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഓ​ട്ടോ​യി​ൽ ക​യ​റ്റി പ​ട്ടാ​മ്പി റോ​ഡി​ലെ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന് സ​മീ​പം കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി പ്ര​കൃ​തി​വി​രു​ദ്ധ ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് യു​വാ​വി​നെ മാ​ര​ക​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ച് കൈ​യി​ലു​ള്ള മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ആ​ത​വ​നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. 2020ൽ 16 ​വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നെ പ്ര​കൃ​തി​വി​രു​ദ്ധ പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കി​യ കേ​സി​ൽ പോ​ക്സോ കേ​സ് നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും. വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ വി​നോ​ദ് വ​ലി​യാ​ട്ടൂ​ർ, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ ശൈ​ലേ​ഷ്, സി.​പി.​ഒ വി​ജ​യ​ന​ന്ദു എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

