Madhyamam
    Valanchery
    2 Dec 2025 1:39 PM IST
    date_range 2 Dec 2025 1:39 PM IST

    കുറ്റിപ്പുറം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തൂത്തുവാരാൻ യു.ഡി.എഫും മാറ്റത്തിന് എൽ.ഡി.എഫും

    kerala local body election, valancheri,malappuram
    വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി: കു​റ്റി​പ്പു​റം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും പ്ര​ചാ​ര​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി. 16 ഡി​വി​ഷ​നു​ള്ള ബ്ലോ​ക്കി​ൽ 10 ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ലീ​ഗും നാ​ലി​ട​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ര​ണ്ട് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മും ജ​യി​ച്ചു. ഒ​രു ഡി​വി​ഷ​ൻ വ​ർ​ധി​ച്ച് ഇ​പ്പോ​ൾ 17 ആ​യി. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് 12 ഡി​വി​ഷ​നി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ഞ്ചി​ട​ത്തും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ഒ​രു ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യും മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​സീ​മ വേ​ളേ​രി ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി സം​വ​ര​ണം (ജ​ന​റ​ൽ) വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നാ​ണ്.

    ഡി​വി​ഷ​ൻ 13 ന​ടു​വ​ട്ട​ത്ത് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന കെ.​പി. ശ​ങ്ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റാ​ണ് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ൻ. സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും ലെ​ബ്ര​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ് ശ​ങ്ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ അ​ഷ​റ​ഫ് രാ​ങ്ങാ​ട്ടൂ​രാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ പൂ​ക്കാ​ട്ടി​രി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് കി​ഴി​ശ്ശേ​രി​യാ​ണ് പ്ര​മു​ഖ​ൻ. മ​ല​പ്പു​റം റീ​ജ​ന​ൽ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫി​സ​ർ, സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് സെ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, നി​ള ഫാ​ർ​മ​ർ പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​ർ ക​മ്പ​നി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, സേ​വ​ന പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന റ​ഷീ​ദ് കീ​ഴി​ശ്ശേ​രി ലീ​ഗ് നേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​ണ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി എ​ന്ന ഇ​പ്പ മാ​സ്റ്റ​റാ​ണ് ഇ​വി​ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി.

    വെ​ണ്ട​ല്ലൂ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ സി.​പി.​ഐ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം അ​ഷ​റ​ഫ​ലി കാ​ളി​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ഷ​ഫീ​ദ ബേ​ബി​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. നി​ല​വി​ൽ ഇ​രി​മ്പി​ളി​യം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​മാ​ണ് ഷ​ഫീ​ദ. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഷ​മീ​ല ടീ​ച്ച​റാ​ണ് ഇ​വി​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി.

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ബാ​ബു എ​ട​യൂ​ർ‍ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ബ​ഷീ​ർ മാ​വ​ണ്ടി​യൂ​ർ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ര​ണ്ട് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. വെ​ട്ടി​ച്ചി​റ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ജ​ന്ന​ത്ത് ഷെ​റി​ൻ കി​ളി​യം​പ​റ​മ്പി​ലും ന​ടു​വ​ട്ടം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ കെ.​ടി. ഷു​ക്കൂ​റു​മാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. ബി.​ജെ.​പി ഒ​മ്പ​ത് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. വ​ലി​യ​കു​ന്ന് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​യും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യാ​ണ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി (ജ​ന​റ​ൽ) സം​വ​ര​ണ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പൈ​ങ്ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പ്ര​തി​നി​ധി എ.​വി. അ​ജ​യ് കു​മാ​ർ ആ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. പി.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ആ​ണ് ഇ​വി​ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി.

    കെ.​പി. ശ​ങ്ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വ​ൻ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വം പ​റ​യു​ന്നു. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

