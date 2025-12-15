Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightValancherychevron_rightവി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ...
    Valanchery
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 1:47 PM IST

    വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്തി​ൽ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​ത്തുട​ർ​ച്ച

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്തി​ൽ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​ത്തുട​ർ​ച്ച
    cancel

    വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി: വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ടൗ​ണി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഷ​റ​ഫ് അ​മ്പ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ ന​രി​പ്പ​റ്റ വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്നും 103 വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ജ​യി​ച്ചു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ ലീ​ഗ് വി​മ​ത​ൻ ഷ​ഫീ​ഖ് 324 വോ​ട്ടു​ക​ൾ നേ​ടി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ഇ​വി​ടെ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സൈ​നു​ദ്ദീ​ന് ആ​റു​വോ​ട്ടു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. സി.​പി.​എം നേ​താ​വ് എ​ൻ. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന്റെ പ​രാ​ജ​യം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി.

    പൈ​ങ്ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്നും മ​ത്സ​രി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​നി​ധി റ​സാ​ഖ് 306 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​നെ തോ​ല്പി​ച്ച​ത്. മൂ​ച്ചി​ക്ക​ൽ വാ​ർ​ഡി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലി​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജ​ലാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്ന മാ​നു കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​വാ​യ ലീ​ഗ് വി​മ​ത​ൻ ജാ​ഫ​ർ നീ​റ്റു​ക്കാ​ട്ടി​ലി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ട്ട് വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ജ​ലാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ജ​യി​ച്ച​ത്. വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ടു​ള്ള വാ​ർ​ഡാ​ണ് മൂ​ച്ചി​ക്ക​ൽ. ലീ​ഗ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി നീ​റ്റു​ക്കാ​ട്ടി​ലി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​ണ് ജാ​ഫ​ർ. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഓ​ണി​യി​ലി​ന് ഇ​വി​ടെ ഏ​ഴ് വോ​ട്ടു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    പ​ത്ത് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഒ​മ്പ​തി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യി. 22 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച ലീ​ഗ് 16 ലും ​വി​ജ​യി​ച്ചു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മു​ക്കി​ല പീ​ടി​ക വാ​ർ​ഡ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി. യു. ​മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​നാ​ണ് ഈ ​വാ​ർ​ഡി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി ക്ക് ​ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഒ​രു കൗ​ൺ​സി​ല​റെ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ആ ​സ്ഥാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ആ​യി​ല്ല.

    താ​മ​ര​ക്കു​ളം, വൈ​ക്ക​ത്തൂ​ർ, അ​മ്പ​ല​പ്പ​റ​മ്പ് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ത്തി. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​നം വ​നി​ത​ക്കാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​ത്ത് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​രെ​യും ചു​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല.കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രു​ടെ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക്ക് ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നെ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. നി​ല​വി​ലെ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഷ​റ​ഫ് അ​മ്പ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ലി​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ന് മു​ൻ​തൂ​ക്കാ​ൻ കി​ട്ടാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. വൈ.​ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​നം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നും ല​ഭി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionUDFValancheri
    News Summary - UDF rule in Valanchery
    Similar News
    Next Story
    X