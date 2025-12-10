Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightValancherychevron_rightവ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ...
    Valanchery
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 10:09 AM IST

    വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭരണം നിലനിർത്താൻ യു.ഡി.എഫ്, അടിയൊഴുക്കിൽ പ്രതിക്ഷയർപ്പിച്ച് എൽ.ഡി.എഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭരണം നിലനിർത്താൻ യു.ഡി.എഫ്, അടിയൊഴുക്കിൽ പ്രതിക്ഷയർപ്പിച്ച് എൽ.ഡി.എഫ്
    cancel

    വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി: ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​വും അ​ര​യും ത​ല​യും മു​റു​ക്കി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. 34 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് 19 വാ​ർ​ഡി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് 10 വാ​ർ​ഡി​ലും പാ​ർ​ട്ടി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നാ​ലി​ട​ത്ത് സ്വ​ത​ന്ത്ര ചി​ഹ്ന​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്വ​ത​ന്ത്ര ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് വാ​ർ​ഡ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​താ​ണ്. ഏ​ഴി​ട​ത്ത് മാ​ത്ര​മേ സി.​പി.​എം പാ​ർ​ട്ടി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റ് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര ചി​ഹ്ന​ത്തി​ലാ​ണ് ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് പി.​ഡി.​പി, ഒ​രോ വാ​ർ​ഡ് സി.​പി.​ഐ, ജെ.​ഡി.​എ​സി​നും സി.​പി.​എം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ലെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഷ​റ​ഫ് അ​മ്പ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം എ​ൻ. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല​ൻ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വും ഡി.​കെ.​ടി.​എ​ഫ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ കെ.​വി. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​രാ​ണ്.

    ജ​ന​റ​ൽ സീ​റ്റി​ൽ മൂ​ന്ന് വ​നി​ത​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യും ഉ​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച് വീ​ണ്ടും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്. ചി​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​വു​മെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ക​രു​തു​ന്നു. 20 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള ഇ​രി​മ്പി​ളി​യം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. 22 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള എ​ട​യൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ വാ​ർ​ഡി​ലും സി.​പി.​എം മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ സീ​റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സി.​പി.​ഐ വാ​ർ​ഡ് ഒ​ന്നി​ൽ പൊ​തു സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ 16 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗും, നാ​ല് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യും മ​ത്സ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ൽ പൊ​തു സ്വ​ത​ന്ത്ര​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ എ​ട​യൂ​രി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    ഭ​ര​ണ തു​ട​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​രു​തു​മ്പോ​ൾ 2015ലെ ​അ​ട്ടി​മ​റി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. പ​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. 24 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള മാ​റാ​ക്ക​ര​യി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് 15 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും, ഒ​മ്പ​ത് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ 20 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന സി.​പി.​എം ആ​റ് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ പി.​ഡി.​പി സ്വ​ത​ന്ത്ര​രെ​യും ര​ണ്ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ലീ​ഗ് വി​മ​ത​രെ​യും സി.​പി.​എം പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു. സി.​പി.​ഐ ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു. ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ക​ണ​ക്ക് കൂ​ട്ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionmalalppuramUDFLDFValancheri
    News Summary - local body election valancheri
    Similar News
    Next Story
    X