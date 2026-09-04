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Madhyamam
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    കോൺക്രീറ്റ് ഡിവൈഡർ അപകടം വിതക്കുന്നു

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    കോൺക്രീറ്റ് ഡിവൈഡർ അപകടം വിതക്കുന്നു
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    വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ടൗ​ണി​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി റോ​ഡി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കാ​റി​ടി​ച്ച് ത​ക​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ഡി​വൈ​ഡ​ർ

    വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി: പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, പ​ട്ടാ​മ്പി റോ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ടൗ​ണി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ഡി​വൈ​ഡ​റു​ക​ൾ ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി​യാ​വു​ന്നു. രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​ഡി​വൈ​ഡ​റു​ക​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ടി​ച്ച് തെ​റി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ട്ടാ​മ്പി റോ​ഡി​ലെ ഡി​വൈ​ഡ​റി​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കാ​ർ ഇ​ടി​ച്ച് ഡി​വൈ​ഡ​റി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം ത​ക​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കി​ല്ല.

    ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​പും സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ത്രി പ​ട്ടാ​മ്പി ഭാ​ഗ​ത്തു നി​ന്നും വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ ഡി​വൈ​ഡ​ർ പെ​ടി​ല്ല. എ​തി​രെ വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വെ​ളി​ച്ച​വും​കൂ​ടി ചേ​രു​മ്പോ​ൾ അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത കൂ​ട്ടു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ആ​റു​വ​രി​യാ​യി വി​ക​സി​ച്ച​തോ​ടു​കൂ​ടി കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ധാ​രാ​ളം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് പോ​വു​ന്ന​ത്.

    ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി ച​ര​ക്കു​ലോ​റി​ക​ളും രാ​ത്രി ഇ​തു​വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ടി​ച്ചു തെ​റി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് മീ​ഡി​യ​നു​ക​ൾ വി​വി​ധ സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പൂ​ർ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ക്കി വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് തു​ട​ർ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ടാ​വാ​ത്ത​ത്. കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ഡി​വൈ​ഡ​ർ മാ​റ്റി ഇ​രു​മ്പു​കു​ഴ​ൽ ഡി​വൈ​ഡ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

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    News Summary - Concrete divider poses a danger
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