    മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​വ​ർ ജാ​ഗ്ര​തൈ; വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ 23 നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ

    വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ വൈ​ക്ക​ത്തൂ​രി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ

    വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി: പൊ​തു​ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​വ​ർ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തെ​ളി​വോ​ടെ ഒ​പ്പി​യെ​ടു​ക്കു​വാ​ൻ കാ​മ​റ​ക​ൾ റെ​ഡി. വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. വീ​ടു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി ഹ​രി​ത ക​ർ​മ​സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മാ​ലി​ന്യം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​രു​ട്ടി​​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ സാ​മൂ​ഹ​കി​ദ്രോ​ഹി​ക​ൾ പൊ​തു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും തോ​ടു​ക​ളി​ലും മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്.

    അ​റ​വ് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്ഷ​ണാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യ​ള്ള​വ​യും വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന​ത് തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​വി​നും കാ​ര​ണ​മാ​വു​ന്നു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ 2024-25 വാ​ർ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മാ​ലി​ന്യ​മു​ക്ത വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി എ​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കൊ​ട്ടാ​രം കോ​തേ​തോ​ട്, സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ണി​യി​ൽ പാ​ലം, വൈ​ക്ക​ത്തൂ​ർ, കൊ​ള​മം​ഗ​ലം കോ​തേ​തോ​ട്, കാ​വും​പു​റം, ന​ഗ​ര​സ​ഭ എം.​സി.​എ​ഫ്, ന​ഗ​ര​സ​ഭ ലൈ​ബ്ര​റി, ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സ്, ക​റ്റ​ട്ടി​ക്കു​ളം, പ​റ​ളി​പ്പാ​ടം ന​ട​പ്പാ​ത എ​ന്നീ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 23 കാ​മ​റ​ക​ളാ​ണ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​മാ​യി ടൗ​ണി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ 32 കാ​മ​റ​ക​ൾ ന​ഗ​ര​സ​ഭ 2023-24 വാ​ർ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

