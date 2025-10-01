Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vailathur
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 9:17 AM IST

    പൊ​ന്മു​ണ്ട​ത്ത് വൈ​കി​യെ​ത്തി​യ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി പൂ​ക്കാ​ലം

    പൊ​ന്മു​ണ്ട​ത്ത് വൈ​കി​യെ​ത്തി​യ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി പൂ​ക്കാ​ലം
    പൊ​ന്മു​ണ്ടം ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പൂ​ക്ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ

    കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    വൈ​ല​ത്തൂ​ർ: ക​ണ്ണി​നും മ​ന​സ്സി​നും കു​ളി​ർ​മ​യേ​കി പൊ​ന്മു​ണ്ട​ത്തെ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി തോ​ട്ടം. ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ന​ന്ന​ഞ്ചേ​രി മു​സ്ത​ഫ ഹാ​ജി​യു​ടെ ഒ​രേ​ക്ക​ർ ത​രി​ശു​ഭൂ​മി​യി​ലാ​ണ് പൊ​ന്മു​ണ്ടം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 2024-25 വാ​ർ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി കാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ കു​ടും​ബ​ശ്രീ വ​നി​ത​ക​ൾ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കൃ​ഷി ചെ​യ്ത​ത്. ഓ​ണ​വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ചെ​യ്ത കൃ​ഷി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വ​ന്ന മാ​റ്റം കാ​ര​ണം വൈ​കി​യാ​ണ് പൂ​ക്ക​ൾ വി​രി​ഞ്ഞ​ത്. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് വി​പ​ണി​യി​ൽ വ​ൻ ഡി​മാ​ൻ​ഡു​ള്ള മ​ഞ്ഞ, ഓ​റ​ഞ്ച് നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള പൂ​ക്ക​ളാ​ണ് വി​ള​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൃ​ഷി​ഭ​വ​നി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തൈ​ക​ൾ ഇ​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​സ​മ​യ​ത്ത് ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി വി​രി​യാ​ഞ്ഞ​ത് ഇ​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​യെ​ങ്കി​ലും പൂ​ക്ക​ളും തൈ​ക​ളും ഇ​പ്പോ​ൾ വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ പൂ​ക്ക​ളു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ഭം​ഗി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കാ​നു​മാ​യി കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് ദി​നം​പ്ര​തി ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച ലാ​ഭം ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന തു​ക​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു വി​ഹി​തം ര​ണ്ട​ത്താ​ണി ശാ​ന്തി ഭ​വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നു​മാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. ആ​ദ്യ​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച പൂ​കൃ​ഷി ഈ ​വ​ർ​ഷം ന​ഷ്ട​മാ​യെ​ങ്കി​ലും അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം നേ​ര​ത്തേ ആ​രം​ഭി​ച്ച്‌ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ക്ക​ളും ഓ​ണ​വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടും എ​ന്ന ശു​ഭ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് 17 പേ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന കാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

