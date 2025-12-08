Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vailathur
    Posted On
    8 Dec 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    8 Dec 2025 11:22 AM IST

    പൊ​ന്മു​ണ്ട​ത്ത് ഭ​ര​ണം തു​ട​രാ​ൻ ലീ​ഗും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ജ​ന​കീ​യ മു​ന്ന​ണി​യും

    പൊ​ന്മു​ണ്ട​ത്ത് ഭ​ര​ണം തു​ട​രാ​ൻ ലീ​ഗും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ജ​ന​കീ​യ മു​ന്ന​ണി​യും
    വൈ​ല​ത്തൂ​ർ: ലീ​ഗ്-​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പോ​രി​ന് പേ​രു​കേ​ട്ട പൊ​ന്മു​ണ്ട​ത്ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ജ​ന​കീ​യ മു​ന്ന​ണി​യും നി​ല​നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗും അ​ര​യും ത​ല​യും മു​റു​ക്കി രംഗത്ത്. 15 വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ലീ​ഗാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തു​മാ​ണ്. ഇ​ക്കു​റി ലീ​ഗി​ൽ​നി​ന്ന് ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് ജ​ന​കീ​യ മു​ന്ന​ണി എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    വാ​ർ​ഡ് 8 ൽ ​കാ​ളി​യേ​ക്ക​ലി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സിലെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് ആ​ർ. കോ​മു​ക്കുട്ടി​യും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് യു​വ​ജ​ന നേ​താ​വ് ടി. ​നി​യാ​സും വാ​ശി​യേ​റി​യ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ധാ​ര​ണ​യു​ള്ള​താ​യി ലീ​ഗ് ആ​രോ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ലീ​ഗ്-​വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    17 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​റാം വാ​ർ​ഡ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ ലീ​ഗ് പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ധാ​ര​ണ. പ​ക​രം മ​റ്റു വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ലീ​ഗി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ജ​ന​കീ​യ വി​ക​സ​ന മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 18 സീ​റ്റി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് 11 സീ​റ്റി​ലും അ​ഞ്ച് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​വും ര​ണ്ടി​ട​ത്ത് ടീം ​പൊ​ന്മു​ണ്ട​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​രെ​യും ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ക്കി പോ​രാ​ട്ടം ക​ടു​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ തീ​രു​മാ​നം. ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ​രി​ൽ മു​ൻ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ഉ​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ നി​ല​വി​ലും മ​റ്റൊ​രാ​ൾ മു​ൻ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​വു​മാ​ണ്. ചി​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്കും എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​ക്കും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ണ്ട്.

