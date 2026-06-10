Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightTirurchevron_rightരാജധാനിയും വന്ദേഭാരതും...
    Tirur
    Posted On
    date_range 10 Jun 2026 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jun 2026 9:26 AM IST

    രാജധാനിയും വന്ദേഭാരതും തിരൂരിൽ നിർത്തുമോ? കാത്തിരിപ്പ് നീളുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    രാജധാനിയും വന്ദേഭാരതും തിരൂരിൽ നിർത്തുമോ? കാത്തിരിപ്പ് നീളുന്നു
    cancel

    തിരൂർ: ജില്ലയിലെ പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായ തിരൂരിൽ രാജധാനിക്കും ഒന്നാം വന്ദേഭാരതിനും സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുന്നു. തിരുവനന്തപുരം-ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ-തിരുവനന്തപുരം പ്രീമിയം ട്രെയിനായ രാജധാനിക്കും കാസർകോട്-തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം വന്ദേഭാരതിനും തിരൂരിൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കണമെന്നത് ഏറെ നാളായുള്ള ആവശ്യമാണ്. ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമാണ് രാജധാനി സർവിസ് നടത്തുന്നത്. നിർത്തിയാൽ മടക്ക സർവീസടക്കം ഫലത്തിൽ ആറ് സർവിസാണ് ജില്ലയിലെ ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർക്ക് ലഭിക്കുക. തിരൂർ സ്റ്റേഷന് വരുമാനത്തിലും ഗണ്യമായ വർധന ലഭിക്കും.

    തിരൂർ സ്റ്റേഷന് വരുമാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വൻനേട്ടമുണ്ടായത് കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലഭിച്ചതോടെയാണ്. അമൃത് ഭാരത് പദ്ധതിയിലൂടെ തിരൂർ സ്റ്റേഷന്റെ മോടികൂട്ടിയിരുന്നു. പ്രീമിയം ട്രെയിനുകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് വരുമാനത്തിലുൾപ്പെടെ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്താൻ കഴിയുകയെന്ന് റെയിൽ യൂസേഴ്‌സ് ഫോറം ഭാരവാഹികളായ മുനീർ കുറുമ്പടിയും എം.സി.എം. മനോജ് കുമാറും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Indian RailwaysRajdhani ExpressTrain StopVande Bharat
    News Summary - Will Rajdhani and Vande Bharat stop in Tirur? The wait is getting longer
    Similar News
    Next Story
    X