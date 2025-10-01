Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightTirurchevron_rightവെട്ടം സ്വദേശിക്ക്...
    Tirur
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 9:31 AM IST

    വെട്ടം സ്വദേശിക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    വെട്ടം സ്വദേശിക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    cancel
    camera_alt

    ആ​ശാ​വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വെ​ട്ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    തി​രൂ​ർ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന തി​രൂ​ർ വെ​ട്ടം സ്വ​ദേശി​യാ​യ 78കാ​ര​ന് അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി അ​ധി​കൃ​ത​ർ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ​യാ​ണ് രോ​ഗ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ 78കാ​ര​നെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, രോ​ഗ ഉ​റ​വി​ടം ഇ​പ്പോ​ഴും അ​വ്യ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ​ബ്ലി​ക് ലാ​ബി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ശേ​ഖ​രി​ച്ച വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം ല​ഭ്യ​മാ​യ​ശേ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കും.

    മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി ബ്ലോ​ക്ക് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​ർ വ​ള​വ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വെ​ട്ടം ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹെ​ൽ​ത്ത് സെൻറ​റി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച് ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മി​ക്ക വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ആ​രോ​ഗ്യ, ശു​ചി​ത്വ സ​മി​തി ചേ​ർ​ന്ന് കി​ണ​റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജ​ല സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ മാ​സ് ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ചെ​യ്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. കൂ​ടാ​തെ ഗൃ​ഹ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വും ജ​ല ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​വും ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പ​നി സ​ർ​വേ​യും ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ ര​ഞ്ജു​ഷ, ഹെ​ൽ​ത്ത് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ, ജെ. ​എ​ച്ച്.​ഐ​മാ​ർ, ജെ.​പി.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ​മാ​ർ, ന​ഴ്സു​മാ​ർ, ആ​ശാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TirurPrecautionary measureAuthorityamoebic encephalitis
    News Summary - Vettam native diagnosed with amoebic encephalitis; Authorities intensify prevention activities
    Similar News
    Next Story
    X