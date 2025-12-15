Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tirur
    Posted On
    15 Dec 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    15 Dec 2025 1:55 PM IST

    തിരൂരിൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​മ​ഗ്രാ​ധി​പ​ത്യം

    തിരൂരിൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​മ​ഗ്രാ​ധി​പ​ത്യം
    തി​രൂ​ർ: സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്തെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ധി​കാ​രി​ക വി​ജ​യ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. തി​രൂ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട തി​രൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ, ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളാ​യ വെ​ട്ടം, ത​ല​ക്കാ​ട്, തി​രു​നാ​വാ​യ, ആ​ത​വ​നാ​ട്, ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി, വ​ള​വ​ന്നൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​മ​ഗ്രാ​ധി​പ​ത്വ​മാ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. തി​രൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യ​ത്തി​നു പു​റ​മെ 25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ത​ല​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തി​രി​ച്ചു പി​ടി​ക്കാ​നും ആ​യി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ന​ഷ്ട​മാ​യ വെ​ട്ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നു പു​റ​മെ വ​ള​വ​ന്നൂ​ർ, ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി, ആ​ത​വ​നാ​ട്, തി​രു​നാ​വാ​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് എ​ടു​ത്തു പ​റ​യേ​ണ്ട​ത്. തി​രൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ മാ​ത്രം മ​ത്സ​രി​ച്ച 26 സീ​റ്റി​ൽ 25ലും ​വി​ജ​യി​ക്കാ​ൻ ലീ​ഗി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു. കൂ​ടാ​തെ, തി​രൂ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ആ​റ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​യ​ത് വ​രു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ മു​ൻ​തൂ​ക്കം ന​ൽ​കും. 2021 നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 7,214 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ലീ​ഗി​ലെ കു​റു​ക്കോ​ളി മൊ​യ്തീ​ൻ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്തെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ച ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം. 25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ത​ല​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ച വെ​ട്ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ന​ഷ്ട​മാ​വു​ക​യും വ​ള​വ​ന്നൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം തി​രി​ച്ചു പി​ടി​ക്കാ​മെ​ന്ന മോ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ൻ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണേ​റ്റ​ത്. തി​രൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ല​ഭി​ച്ച 16 സീ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​ട്ട് സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി കൂ​പ്പു​കു​ത്തി. തി​രൂ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്കും കാ​ര്യ​മാ​യ നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ തി​രൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങാ​നാ​യ​ത് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് നേ​ട്ട​മാ​യ​പ്പോ​ൾ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​ക്ക് ഒ​രു സീ​റ്റും നേ​ടാ​നാ​യി​ല്ല.

    Local Body ElectionTirurUDF
    UDF total dominance in Tirur
