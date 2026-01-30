Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightTirurchevron_rightബ​ജ​റ്റി​ൽ തി​രൂ​രി​ന്...
    Tirur
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 10:17 AM IST

    ബ​ജ​റ്റി​ൽ തി​രൂ​രി​ന് നി​രാ​ശ

    text_fields
    bookmark_border
    • അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത് മൂ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഏ​ഴ​ര കോ​ടി രൂ​പ
    • എം.​ടി സ്മാ​ര​ക കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് 1.5 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു
    ബ​ജ​റ്റി​ൽ തി​രൂ​രി​ന് നി​രാ​ശ
    cancel

    തി​രൂ​ർ: 2026-‘27 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തെ സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ൽ തി​രൂ​രി​ന് നി​രാ​ശ. ബ​ജ​റ്റി​ൽ തി​രൂ​ർ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന് ല​ഭ്യ​മാ​യ​ത് ഏ​ഴ​ര കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ തി​രൂ​ർ തു​ഞ്ച​ൻ പ​റ​മ്പി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന എം.​ടി സ്മാ​ര​കം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​കെ മൂ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ബ​ജ​റ്റി​ൽ തു​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​ർ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന് ഒ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ബ​ജ​റ്റി​ൽ എം.​ടി സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന് ആ​ദ്യ​പ​ടി​യാ​യി അ​ഞ്ച് കോ​ടി രൂ​പ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ഒ​ന്ന​ര കോ​ടി രൂ​പ​ക്കാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ബ​ജ​റ്റി​ൽ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ, ത​ല​ക്കാ​ട്, തി​രു​നാ​വാ​യ, വ​ള​വ​ന്നൂ​ർ, ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാ​ൽ-​തെ​ക്ക​ൻ കു​റ്റൂ​ർ റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മൂ​ന്ന് കോ​ടി രൂ​പ​യും ആ​ത​വ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പാ​റ​പ്പു​റം-​മ​ർ​ക​സ് റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മൂ​ന്ന് കോ​ടി രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ബ​ജ​റ്റി​ൽ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 163.5 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ് കു​റു​ക്കോ​ളി മൊ​യ്തീ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    തി​രൂ​രി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ജ​ന​ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടും ബ​ജ​റ്റി​ൽ അ​വ​ഗ​ണ​ന നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തെ​ന്നും ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ബ​ജ​റ്റി​ൽ പോ​ലും തി​രൂ​രി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കാ​ത്ത​ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും കു​റു​ക്കോ​ളി മൊ​യ്തീ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​സി ബ്ലോ​ക്ക് നി​ർ​മാ​ണം -ഒ​രു കോ​ടി, വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് പ​റ​വ​ണ്ണ വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​സി ബ്ലോ​ക്ക് നി​ർ​മാ​ണം -ഒ​രു കോ​ടി, ജി.​എം.​യു.​പി സ്കൂ​ൾ പ​റ​വ​ണ്ണ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണം -1.5 കോ​ടി, ജി.​എം.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ ക​ല്പ​ക​ഞ്ചേ​രി കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണം -1.5 കോ​ടി, വെ​ട്ട​ത്തും വ​ള​വ​ന്നൂ​രും സി.​എ​ച്ച്.​സി കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഒ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി വീ​തം, വെ​ട്ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ശാ​ൻ പ​ടി-​വൈ​ശ്യം പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണം -ര​ണ്ട് കോ​ടി, പൂ​ക്ക​യി​ൽ പൂ​ക്കൈ​ത ബൈ​പ്പാ​സ് നി​ർ​മാ​ണം -25 കോ​ടി, പ​ട്ട​ർ​ന​ട​ക്കാ​വ് ബൈ​പാ​സ് നി​ർ​മാ​ണം -10 കോ​ടി, തി​രൂ​ർ കു​ട്ടി​ക​ള​ത്താ​ണി റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണം -10 കോ​ടി, വെ​ട്ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മി​നി ഹാ​ർ​ബ​ർ നി​ർ​മാ​ണം -എ​ട്ട് കോ​ടി, ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​റ​വ​ന്നൂ​ർ മി​നി സ്റ്റേ​ഡി​യം ന​വീ​ക​ര​ണം -ഒ​രു കോ​ടി, തി​രൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ കാ​ക്ക​ട​വ് പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണം -അ​ഞ്ച് കോ​ടി, വെ​ട്ടം ചീ​ർ​പ്പ് പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണം -എ​ട്ട് കോ​ടി, ആ​ത​വ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കാ​വു​ങ്ങ​ൽ പാ​ലം, ത​ല​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കോ​ലു​പാ​ലം, ക​ട്ട​ച്ചി​റ പാ​ലം, വെ​ട്ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തീ​ണ്ടാ​പ​ടി പാ​ലം എ​ന്നി​വ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ 28 കോ​ടി, തി​രു​നാ​വാ​യ നാ​വാ​മു​കു​ന്ദ ക്ഷേ​ത്രം ബ​ലി​ത​ർ​പ്പ​ണ ക​ട​വ് വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം -മൂ​ന്ന് കോ​ടി, തി​രൂ​ർ-​അ​മ്പ​ല​കു​ള​ങ്ങ​ര മു​ത​ൽ തു​ഞ്ച​ൻ പ​റ​മ്പ് റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണം -10 കോ​ടി, ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മേ​ല​ങ്ങാ​ടി തേ​ക്കി​ൻ​പാ​ലം റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണം -ഒ​രു കോ​ടി, തി​രൂ​ർ പു​ഴ ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ബോ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്ക​ലും -10 കോ​ടി, തി​രൂ​രി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡും ഗാ​രേ​ജും -15 കോ​ടി, മ​ല​ബാ​ർ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്മാ​ര​ക മ്യൂ​സി​യം നി​ർ​മാ​ണം -10 കോ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​യി​രു​ന്നു എം.​എ​ൽ.​എ തി​രൂ​രി​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ. 100 രൂ​പ ടോ​ക്ക​ൺ മ​ണി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ജ​റ്റി​ൽ നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് കൈ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞ ചി​റ​ക്ക​ൽ കെ.​പി.​എ​ൻ.​എം, കോ​ർ​മ​ന്ത​ല സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് 10 കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ച് മ​ന്ത്രി

    • സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങാ​നും പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​ത്

    താ​നൂ​ർ: അ​വ​കാ​ശ ത​ർ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് കൈ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞ് ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ ചി​റ​ക്ക​ൽ കെ.​പി.​എ​ൻ.​എം.​യു.​പി, കോ​ർ​മ​ന്ത​ല എ.​എം.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി​യാ​ൻ ബ​ജ​റ്റി​ൽ ഫ​ണ്ട​നു​വ​ദി​ച്ച് മ​ന്ത്രി. വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ. മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ത​ർ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത താ​നൂ​രി​ലെ ഈ ​ര​ണ്ട് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നും കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​മാ​ണ് 10 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. സ്കൂ​ൾ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന്റെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ചു​മ​ത​ല താ​നൂ​ർ എ.​ഇ.​ഒ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ പ​ണി​ക​ൾ യ​ഥാ​സ​മ​യം ന​ട​ത്താ​തി​രു​ന്ന​തും മ​തി​യാ​യ ബെ​ഞ്ച്, ഡെ​സ്ക്, ബ്ലാ​ക്ക് ബോ​ർ​ഡ്, മേ​ശ, ക​സേ​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തും പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള മ​തി​യാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ്കൂ​ളി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലും കു​ട്ടി​ക​ൾ കൊ​ഴി​ഞ്ഞു പോ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി.

    പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ത്സ്യ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും​പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ചി​റ​ക്ക​ൽ കെ.​പി.​എ​ൻ.​എം സ്കൂ​ളി​ൽ ഉ​ള്ള​തെ​ങ്കി​ൽ കോ​ർ​മ്മ​ന്ത​ല എ.​എം.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ൽ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ന​വോ​ന്മേ​ഷം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് ബ​ജ​റ്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സ്ഥ​ലം എം.​എ​ൽ.​എ​യും മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    താ​നൂ​രി​ന് നേ​ട്ട​മാ​യി പു​തി​യ സ​ബ്ട്ര​ഷ​റി

    താ​നൂ​ർ: സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ൽ മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്റെ മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യ താ​നൂ​രി​ന് പു​തി​യ സ​ബ്ട്ര​ഷ​റി നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ട് കോ​ടി വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​ത് നേ​ട്ട​മാ​യി. കൂ​ടാ​തെ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് കൈ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞ ചി​റ​ക്ക​ൽ കെ.​പി.​എ​ൻ.​എം.​യു.​പി, കോ​ർ​മ​ന്ത​ല എ.​എം.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങാ​നും കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കാ​നും 10 കോ​ടി, 10 അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ട് കോ​ടി, പൊ​ന്മു​ണ്ടം, നി​റ​മ​രു​തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ഓ​ഫി​സ് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ 10 കോ​ടി എ​ന്നി​വ​യും ബ​ജ​റ്റി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന പ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത്ത​വ​ണ തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്താ​തി​രു​ന്ന​ത് നി​രാ​ശ​യാ​യി.

    പൊ​ന്മു​ണ്ട​ത്തും നി​റ​മ​രു​തൂ​രി​ലും പു​തി​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫിസ് കെ​ട്ടി​ടം

    താ​നൂ​ർ: പൊ​ന്മു​ണ്ട​ത്തും നി​റ​മ​രു​തൂ​രി​ലും പു​തി​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ബ​ജ​റ്റി​ൽ തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​ൻ പ്ര​യാ​സം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന പൊ​ന്മു​ണ്ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ അ​ഞ്ചു കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. വൈ​ല​ത്തൂ​രി​ലെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാം നി​ല​യി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഏ​തൊ​രാ​ൾ​ക്കും ഓ​ഫി​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും.

    നി​റ​മ​രു​തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സി​നും അ​ഞ്ചു കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കു​ക. 25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള കെ​ട്ടി​ടം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ആ​ധു​നി​ക രീ​തി​യി​ലു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു കൂ​ടി​യാ​ണ് കെ​ട്ടി​ടം ഒ​രു​ക്കു​ക​യെ​ന്നും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:budgetTirurdisappointed
    News Summary - Tirur disappointed with the budget
    Similar News
    Next Story
    X