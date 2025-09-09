Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tirur
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 9:44 AM IST

    സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യാ​പ​ക പു​ര​സ്കാ​രം; മി​ക​വി​ന്റെ ഉയരങ്ങളിൽ ടി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ

    നി​ല​വി​ൽ ക​ട​വ​നാ​ട് ഗ​വ. യു.​പി. സ്കൂ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​ണ്
    സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യാ​പ​ക പു​ര​സ്കാ​രം; മി​ക​വി​ന്റെ ഉയരങ്ങളിൽ ടി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ
    തി​രൂ​ർ: പു​റ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ടി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ​ക്കും സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യാ​പ​ക അ​വാ​ർ​ഡ്. പാ​ഠ്യ- പാ​ഠ്യേ​ത​ര രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ത്തി​നാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം. പാ​ഠ്യ- പാ​ഠ്യേ​ത​ര രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​തി​നാ​ണ് പു​റ​ത്തൂ​ർ ഗ​വ. യു.​പി. സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി​രു​ന്ന മു​സ്ത​ഫ​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. പൊ​തു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ മൂ​ന്നു നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ എ​വ​റ​സ്റ്റ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി, പ​ഠ​ന​ത്തി​ലെ പി​ന്നാ​ക്ക​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ‘ക​ളി​യോ​ടം’ പ​ദ്ധ​തി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളാ​ണെ​ങ്കി​ലും സ്ഥ​ല പ​രി​മി​തി മൂ​ലം വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടി​യി​രു​ന്ന പു​റ​ത്തൂ​ർ ഗ​വ. യു.​പി സ്കൂ​ളി​ന് ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 26 സെ​ന്റ് ഭൂ​മി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും എം.​പി., എം.​എ​ൽ.​എ ഫ​ണ്ടു​ക​ളും തീ​ര​ദേ​ശ വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് ഫ​ണ്ടു​ക​ളും നേ​ടി സ്കൂ​ളി​ന്റെ ഭൗ​തി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മു​ന്നി​ൽ നി​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ സ്കൂ​ളി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    കൈ​റ്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഹ​രി​ത വി​ദ്യാ​ല​യം റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ​യു​ടെ മൂ​ന്നു സീ​സ​ണു​ക​ളി​ലും പു​റ​ത്തൂ​ർ ഗ​വ. യു.​പി. സ്കൂ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മൂ​ന്നാം സീ​സ​ണി​ൽ സ്കൂ​ളി​ന് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ല​ഭി​ച്ചു. റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ​യി​ലെ നാ​ല് റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​ക പ്രൈ​മ​റി അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ്. എ​റ​ണാ​കു​ളം ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പി.​എം. ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ല​യ അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടു​ന്ന​തി​ലും സ​ർ​വ​ശി​ക്ഷ അ​ഭി​യാ​നും സ​ർ​വ​ശി​ക്ഷ കേ​ര​ള​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മി​ക​വു​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ളി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു.

    കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്തു. സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും പി.​ടി.​എ. ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും ത്രി​ത​ല ഭ​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ 732 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പു​റ​ത്തൂ​ർ ഗ​വ. യു.​പി. സ്കൂ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 1505 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    മു​ട്ട​നൂ​ർ ജി.​എം.​എ​ൽ.​പി. സ്കൂ​ൾ, എ​ട​ക്ക​നാ​ട് ജി.​എം.​യു.​പി. സ്കൂ​ൾ, പൊ​ന്നാ​നി ഐ.​എ​സ്.​എ​സ്, കു​മ​ര​ന​ല്ലൂ​ർ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്, ജി.​എ​ൽ.​പി.​എ​സ്, മ​ല​മ്പു​ഴ ഇ.​ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ ക​ട​വ​നാ​ട് ഗ​വ. യു.​പി. സ്കൂ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​ണ്. മു​ട്ട​നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി പ​രേ​ത​നാ​യ താ​യാ​ട്ടി​ൽ ബാ​വ​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ​യും കു​ഞ്ഞി​മ​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ്. ചേ​ന്ന​ര എ.​എ.​എം.​എ​ൽ.​പി. സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ ജാ​സ്മി​നാ​ണ് ഭാ​ര്യ. ആ​ദി​ൽ ഫ​യാ​സ്, ന​ജ ഹു​സ്ന, അ​ദ്നാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ക്ക​ളാ​ണ്.

    X