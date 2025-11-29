Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    29 Nov 2025 2:43 PM IST
    29 Nov 2025 2:43 PM IST

    സം​സ്ഥാ​ന സ്​​പെ​ഷ​ൽ സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വം; തൃശൂർ മുന്നിൽ

    സം​സ്ഥാ​ന സ്​​പെ​ഷ​ൽ സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വം; തൃശൂർ മുന്നിൽ
    തി​രൂ​ർ: പ​രി​മി​തി​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം പ​റ​ന്നു​യ​രാ​ൻ കൊ​തി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ക​ല​യു​ടെ വ​ർ​ണ​ച്ചാ​ർ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി​യ സം​സ്ഥാ​ന സ്‍പെ​ഷ​ൽ സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ശ​നി​യാ​ഴ്ച തി​ര​ശ്ശീ​ല വീ​ഴും. കേ​ൾ​ക്കാ​ത്ത ഈ​ണ​വും കാ​ണാ​ത്ത മു​ദ്ര​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന നാ​ടോ​ടി​നൃ​ത്ത​വും ഒ​പ്പ​ന​ത്താ​ള​വു​മെ​ല്ലാ​മാ​യി സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യി​രു​ന്നു വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച.

    68 ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ 518 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി തൃ​ശൂ​രാ​ണ് ഒ​ന്നാ​മ​ത്. 475 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ര​ണ്ടാ​മ​തും 453 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ആ​തി​​ഥേ​യ​രാ​യ മ​ല​പ്പു​റം മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മു​ണ്ട്. 362 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി എ​റ​ണാ​കു​ള​വും 312 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി കോ​ട്ട​യ​വും യ​ഥാ​ക്ര​മം നാ​ല്, അ​ഞ്ച് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ട്. 101 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഇ​ടു​ക്കി​യും 56 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ആ​ല​പ്പു​ഴ​യു​മാ​ണ് അ​വ​സാ​ന സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ. 28 ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഫ​ല​മ​റി​യാ​നു​ള്ള​തും ന​ട​ക്കാ​നു​ള്ള​തും.

    ശ്ര​വ​ണ​പ​രി​മി​ത​രു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം മാ​ണി​ക്ക​മം​ഗ​ലം സെ​ന്റ് ക്ലെ​യ​ർ ഓ​റ​ൽ സ്കൂ​ൾ ഫോ​ർ ദി ​ഡെ​ഫ്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മ​ലാ​പ്പ​റ​മ്പ് അ​സീ​സി സ്കൂ​ൾ ഫോ​ർ ദി ​ഡെ​ഫ്, പാ​ല​ക്കാ​ട് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ് ഫോ​ർ ഡെ​ഫ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ.

    കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കോ​ട്ട​യം ഒ​ള​ശ ഗ​വ. സ്കൂ​ൾ ഫോ​ർ ദി ​ബ്ലൈ​ൻ​ഡ്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കൊ​ള​ത്ത​റ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ഫോ​ർ ദി ​ഹാ​ൻ​ഡി​കാ​പ്ഡ്, മ​ല​പ്പു​റം മ​ങ്ക​ട ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 4.30ന് ​സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ.​എ​സ്.​കെ. ഉ​മേ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

