Madhyamam
    Tirur
    Posted On
    29 Nov 2025 2:40 PM IST
    Updated On
    29 Nov 2025 2:40 PM IST

    സം​സ്ഥാ​ന സ്​​പെ​ഷ​ൽ സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വം; ഒ​​പ്പ​​ന​​യി​​ൽ ‘സോ​​ജ രാ​​ജ​​കു​​മാ​​രി’

    കേ​ൾ​വി​പ​രി​മി​ത​ർ​ക്കു​ള്ള ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം ഒ​പ്പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ഫോ​ർ ഹാ​ൻ​ഡി​കാ​പ്ഡ് കൊ​ള​ത്ത​റ സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ചു​വ​ടു​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​പി​ക സോ​ജ സ​ഹ്റ

    തി​രൂ​ർ: ‘‘ആ​റു മാ​സം ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​ണെ​ന്നു ക​രു​തി മാ​റി​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല​ല്ലോ, ഇ​വ​രും എ​ന്റെ മ​ക്ക​ൾ​ത​ന്നെ അ​ല്ലേ?’’ -കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ഫോ​ർ ഹാ​ൻ​ഡി​കാ​പ്പ്ഡ് കൊ​ള​ത്ത​റ​യി​ലെ കോ​മോ​ഴ്സ് അ​ധ്യാ​പി​ക സോ​ജ സ​ഹ​റ​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളാ​ണി​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് അ​ര​ക്കി​ണ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​ണ് സോ​ജ.

    ഹൈ​സ്കൂ​ൾ, ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗം ഒ​പ്പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സ്കൂ​ളി​ലെ ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ളെ​യും പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ച്ച​തും സോ​ജ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി സോ​ജ സ്കൂ​ളി​ൽ ജോ​ലി​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സം​സ്ഥാ​ന സ്പെ​ഷ​ൽ സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലും സ്കൂ​ളി​ലെ ര​ണ്ട് ഒ​പ്പ​ന ടീ​മു​ക​ളെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ച്ച​ത് സോ​ജ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ സ​ദ​സ്സി​ന് മു​ന്നി​ൽ വെ​ച്ച് ഒ​പ്പ​ന​പ്പാ​ട്ടി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ഭാ​വ​വും ശ​രീ​ര​ച​ല​ന​വു​മാ​യി സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും സോ​ജ വൈ​റ​ലാ​യി​രു​ന്നു. പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്ത് ഒ​പ്പ​ന, നാ​ട​കം, മോ​ണോ​ആ​ക്ട് എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    നാ​ലു മാ​സം ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ടീ​മി​ന് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളെ​ല്ലാം കേ​ൾ​വി പ​രി​മി​തി​യു​ള്ള​വ​രാ​യ​തി​നാ​ൽ ടീ​ച്ച​റു​ടെ ശ​രീ​ര​ഭാ​ഷ​യാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ ഏ​ക ആ​ശ്ര​യം. പ്ര​വാ​ച​ക പോ​രി​ശ​ക​ളോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി ഫാ​ത്വി​മ ബീ​വി അ​ലി​യാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മം​ഗ​ല്യ​ത്തോ​ടെ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഒ​പ്പ​ന​യു​ടെ ഇ​തി​വൃ​ത്തം. പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ച്ച ര​ണ്ടു ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും എ ​ഗ്രേ​ഡ് ല​ഭി​ച്ചു. ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​നാ​യ സ​ജീ​റാ​ണ് ഭ​ർ​ത്താ​വ്. മൂ​ന്നു കു​ട്ടി​ക​ളു​ണ്ട്.

