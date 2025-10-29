Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tirur
    Tirur
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 2:03 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 2:03 PM IST

    പ്രീ​മി​യം സൂ​പ്പ​ർ ഫാ​സ്റ്റു​ക​ൾ; സ്റ്റോ​പ്പ് കു​റ​ച്ചും നി​ര​ക്ക് കൂ​ട്ടി​യും തി​രൂ​ർ വ​ഴി ഓ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി

    സ​മ​യ​ക്ര​മം പാ​ലി​ക്കാ​നാ​കാ​തെ​യാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്
    പ്രീ​മി​യം സൂ​പ്പ​ർ ഫാ​സ്റ്റു​ക​ൾ; സ്റ്റോ​പ്പ് കു​റ​ച്ചും നി​ര​ക്ക് കൂ​ട്ടി​യും തി​രൂ​ർ വ​ഴി ഓ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി
    തി​രൂ​ർ വ​ഴി​യു​ള്ള മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി-​പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട പ്രീ​മി​യം സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് എ​യ​ർ ബ​സ്

    തി​രൂ​ർ: തി​രൂ​ർ വ​ഴി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ പ്രീ​മി​യം സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് ബ​സു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട-​മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ്, പാ​ലാ-​പാ​ണ​ത്തൂ​ർ സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് ബ​സു​ക​ൾ അ​പ്ഗ്രേ​ഡ് ചെ​യ്താ​ണ് പ്രീ​മി​യം സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റാ​യി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ൾ കു​റ​ച്ചും നി​ര​ക്ക് കൂ​ട്ടി​യു​മാ​ണ് പ്രീ​മി​യം സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് ബ​സു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. റ​ണ്ണി​ങ് ടൈം ​കു​റ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ബ​സ് സ​മ​യ​ത്തി​ന് ഓ​ടി എ​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി​യു​മു​ണ്ട്.

    സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് ആ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ രാ​വി​ലെ 11:30ന​കം തി​രൂ​രി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി -പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് പ്രീ​മി​യം സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് ആ​യ​തോ​ടെ തി​രൂ​രി​ലെ സ​മ​യം 10:30 ആ​ണ് കൊ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ നി​ശ്ച​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ് 45 മു​ത​ൽ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ വൈ​കി പ​ഴ​യ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ബ​സ് എ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. തി​രി​ച്ച് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ൽ​നി​ന്നും മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​യി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് മൂ​ന്നോ​ടെ​യാ​ണ് തി​രൂ​രി​ൽ എ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ പു​തി​യ സ​മ​യ​പ്ര​കാ​രം ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നാ​ണ് തി​രൂ​രി​ലെ സ​മ​യം. എ​ന്നാ​ൽ ബ​സ് ഇ​പ്പോ​ഴും ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ ര​ണ്ട​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ വൈ​കി പ​ഴ​യ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ഓ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് റി​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ചെ​യ്തു കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ്ര​യാ​സം ചെ​റു​ത​ല്ല.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഡ്യൂ​ട്ടി കു​റ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ബ​സി​ന് ഓ​ടി​യെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ​മ​യ​ക്ര​മം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. തി​രൂ​ർ-​ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ വ​ഴി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട്- എ​റ​ണാ​കു​ളം പാ​ത​യി​ലെ പ്രീ​മി​യം സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റി​ന്റെ സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ൾ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ, യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, താ​നൂ​ർ, തി​രൂ​ർ, ആ​ല​ത്തി​യൂ​ർ, പൊ​ന്നാ​നി, പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, ചേ​റ്റു​വ, വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി, തൃ​പ്ര​യാ​ർ, പു​തി​യ​കാ​വ്, കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, മൂ​ത്ത​കു​ന്നം, നോ​ർ​ത്ത് പ​റ​വൂ​ർ, വാ​രാ​പ്പു​ഴ, എ​റ​ണാ​കു​ളം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്.

    തി​രൂ​ർ വ​ഴി മ​റ്റൊ​രു ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് സ​ർ​വി​സ് കൂ​ടി

    തി​രൂ​ർ: തി​രൂ​ർ വ​ഴി മ​റ്റൊ​രു സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് സ​ർ​വി​സ് കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. അ​ടൂ​രി​ൽ​നി​ന്നും മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് സ​ർ​വി​സ്. ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന് അ​ടൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബ​സ് കോ​ട്ട​യം-​എ​റ​ണാ​കു​ളം-​കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ-​ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ വ​ഴി രാ​ത്രി 9.30 ഓ​ടെ തി​രൂ​രി​ലെ​ത്തും. തു​ട​ർ​ന്ന് താ​നൂ​ർ-​യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി- കോ​ഴി​ക്കോ​ട്-​താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി-​ക​ൽ​പ്പ​റ്റ-​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ വ​ഴി അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12.50ന് ​മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രും. മ​ട​ക്കം തി​രൂ​ർ വ​ഴി​യ​ല്ല സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    TAGS: KSRTC bus route Premium super fast bus
    News Summary - Premium Super Fast trains; started running on Tirur route with fewer stops and more fare
