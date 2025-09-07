Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tirur
    date_range 7 Sept 2025 10:40 PM IST
    date_range 7 Sept 2025 10:40 PM IST

    മോണിങ് സ്റ്റാർ തിരൂർ ഓണാഘോഷം

    മോണിങ് സ്റ്റാർ തിരൂർ ഓണാഘോഷം
    തിരൂർ: ആശ്രയം കെയർ ഹോമിൽ അന്തേവാസികളോടൊപ്പം മോണിങ് സ്റ്റാർ തിരൂർ ഓണാഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി അഡ്വ. ഷമീർ പയ്യനങ്ങാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഷബീബ് അസോസിയേറ്റ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ എം നൗഫൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.

    ആശ്രയം കെയർ ഹോം ചെയർമാൻ കോയ മാസ്റ്റർ, റെജീന, ഫാറൂഖ് റഹ്മാൻ, ആസിഫ് മാസ്റ്റർ, നൗഷാദ് മുണ്ടത്തോട്, ഷെരീഫ് മുണ്ടേകാട്, സജയ് മാസ്റ്റർ, സിയാദ് വെൽക്കം, സുന്ദർജി, വി.കെ.സി അബ്ദുറഹ്മാൻ, ഷഹീർ ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. വർക്കിങ് സെക്രട്ടറി റഷീദ് റെയിൻബോ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. അബ്ദുൽ റൗഫ്, നിസാർ ആലച്ചൻപാട്ട്, ഫർഷാദ് കളരിക്കൽ, മൊയ്തീൻ കിയോറ, ഷറഫുദ്ദീൻ, റിയാസ് ഖാൻ, എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

    TAGS:onamonam celebration
    News Summary - Morning Star Tirur Onam Celebration
