Madhyamam
    Tirur
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 11:48 AM IST

    തിരൂർ നഗരസഭയിൽ വോട്ടിങ് ശതമാനത്തിൽ കുറവ്

    തിരൂർ നഗരസഭയിൽ വോട്ടിങ് ശതമാനത്തിൽ കുറവ്
    തി​രൂ​ർ: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തി​രൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ വോ​ട്ടി​ങ് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ കു​റ​വ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം 74.99 ശ​ത​മാ​നം പോ​ളി​ങ്ങാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഫൈ​ന​ൽ വോ​ട്ടി​ങ് ശ​ത​മാ​നം പു​റ​ത്തു​വ​രാ​നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പോ​ളി​ങ് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ നേ​രി​യ വ​ർ​ധ​ന മാ​ത്ര​മേ ഇ​നി ഉ​ണ്ടാ​വാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ളൂ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തി​രൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ 77.82 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു വോ​ട്ടി​ങ്.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ വോ​ട്ടി​ങ് ര​ണ്ട് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​ണ് കു​റ​വ്. ആ​കെ​യു​ള്ള 46,643 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 34,979 പേ​രാ​ണ് വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​ൽ 19,628 സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും 15,341 പു​രു​ഷ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​മാ​ണ് പോ​ൾ ചെ​യ്ത​ത്. സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 79.34 ശ​ത​മാ​ന​വും പു​രു​ഷ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ 70.07 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, ആ​കെ​യു​ള്ള 10 ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​രി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ പേ​രും വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. തി​രൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 74.08 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് പോ​ളി​ങ്. ആ​കെ​യു​ള്ള 2,03,502 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 1,50,753 പേ​രാ​ണ് വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്.

    ഇ​തി​ൽ സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 79.37 ശ​ത​മാ​ന​വും പു​രു​ഷ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 68.12 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ് പോ​ൾ ചെ​യ്ത​ത്. ആ​റ് ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​രി​ൽ ഒ​രു വോ​ട്ടാ​ണ് പോ​ൾ ചെ​യ്ത​ത്. വോ​ട്ടി​ങ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    TAGS:Local Body ElectionTirurMalappuram
