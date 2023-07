cancel camera_alt തി​രൂ​ര്‍ മ​ത്സ്യ​മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ മി​ന്ന​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രൂ​ർ: തി​രൂ​ര്‍ മ​ത്സ്യ​മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പ് മി​ന്ന​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ട്രെ​യി​നു​ൾ​പ്പെ​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി തി​രൂ​ര്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക് മാ​യം ക​ല​ർ​ത്തി​യ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ചെ ര​ണ്ടി​നാ​യി​രു​ന്നു മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന. മൊ​ബൈ​ല്‍ ലാ​ബി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ര​ണ്ട് ലോ​റി​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്.

മ​ത്തി, അ​യ​ല, ആ​വോ​ലി, ന​ത്തോ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ കെ​മി​ക്ക​ലി​ന്‍റ അം​ശം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. ര​ണ്ട് ലോ​റി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ലാ​ബി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു. തി​രൂ​ര്‍ ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ എം.​എ​ന്‍. ഷം​സി​യ, മ​ഞ്ചേ​രി ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ പി. ​അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ യു. ​ദീ​പ്തി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ​ത്. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മ​ത്സ്യ​മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രാ​യ എ​സ്.​എ​ല്‍. അ​ന്‍സി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ലൈ​സ​ന്‍സി​ല്ലാ​ത്ത ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ലൈ​സ​ന്‍സ് എ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് തി​രൂ​ര്‍ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ എം.​എ​ന്‍. ഷം​സി​യ പ​റ​ഞ്ഞു. തി​രൂ​രി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​വും രാ​ത്രി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ് മു​ത​ല്‍ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് വ​രെ 11 ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളൊ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. Show Full Article

News Summary -

inspection in Tirur fish market; The caught fish are sent to the lab for testing