തിരൂർ കോടതിയിൽ മെഗാ അദാലത്ത് 522 കേസുകൾ പരിഗണിച്ചതിൽ 154 എണ്ണം തീർപ്പാക്കി

തി​രൂ​ർ: തി​രൂ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മെ​ഗാ അ​ദാ​ല​ത്ത് ന​ട​ന്നു. സി​വി​ൽ, ക്രി​മി​ന​ൽ, വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര കേ​സു​ക​ൾ, ചെ​ക്ക് കേ​സു​ക​ൾ എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 522 കേ​സു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും 154 കേ​സു​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഡി​സ്ട്രി​ക്‌​ട് ആ​ൻ​ഡ് സെ​ക്ഷ​ൻ കോ​ർ​ട്ട് ജ​ഡ്ജി എ​ൻ.​ആ​ർ. കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്റ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ദാ​ല​ത്ത്. ക​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​വ​ദി​ച്ച് തീ​ർ​ക്കാ​വു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ് അ​ദാ​ല​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത​ത്. തി​രൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച 430 പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 116 പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്ക് തീ​ർ​പ്പാ​യി. വി​വാ​ഹ​ത​ർ​ക്ക പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ൽ 23 പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​തി​ൽ ഒ​ന്നും മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 202 കേ​സു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​തി​ൽ 115 കേ​സു​ക​ൾ​ക്കും തീ​ർ​പ്പാ​യി. മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ 2. 65 കോ​ടി സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റ് തു​ക​യും തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി. മ​റ്റു സി​വി​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ 40 പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​തി​ൽ 18ഉം ​തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി. Show Full Article

News Summary -

In the Tirur court, out of 522 cases heard in the mega court, 154 were settled