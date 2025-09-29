Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tirur
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 8:38 AM IST

    കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ നവീകരണം നടത്തി

    Facility upgrade,Public health,Medical center renovation,Government,healthcare,Healthcare development,Renovation cost,മലപ്പുറം, തിരൂർ, കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം
    തി​രൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വെ​ട്ടം കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി.​പി. അ​ബ്ദു​ല്ല​ക്കു​ട്ടി സ്മാ​ര​ക ക​വാ​ട​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മ​ർ​പ്പ​ണം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. യു. ​സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    തി​രൂ​ർ: ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വെ​ട്ടം കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി.​പി. അ​ബ്ദു​ല്ല​കു​ട്ടി സ്മാ​ര​ക ക​വാ​ട​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മ​ർ​പ്പ​ണം തി​രൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. യു. ​സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഡി​വി​ഷ​ൻ മെം​ബ​ർ പി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ നൗ​ഷാ​ദ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്രീ​ത പു​ളി​ക്ക​ൽ, വെ​ട്ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​ജ​നി, ടി. ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, പി. ​കു​മാ​ര​ൻ, ഉ​ഷ കാ​വീ​ട്ട​ൽ, എം.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ, വി. ​ത​ങ്ക​മ​ണി, ഫൗ​സി​യ നാ​സ​ർ, കെ.​പി. സെ​ലീ​ന, എം. ​ബ​ഷീ​ർ, പി.​പി. രാ​ജ​ൻ, ബൈ​ജു അ​രി​ക്കാ​ഞ്ചി​റ, പി.​വി. ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ, സി.​എം. മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ​യ്സ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Family Health Center renovated at a cost of Rs. 50 lakh
