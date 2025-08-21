Begin typing your search above and press return to search.
    പെ​രു​വ​ഴി​യ​മ്പ​ല​ത്തെ ഹെ​ൽ​ത്ത് സെൻറ​ർ പെ​രു​വ​ഴി​യി​ൽ

    • കെ​ട്ടി​ടം ഏ​ത് നി​മി​ഷ​വും ത​ക​രാ​വു​ന്ന സ്ഥി​തി​യി​ൽ
    • പു​തു​ക്കി പ​ണി​യ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്തം
    ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള തി​രൂ​ർ പെ​രു​വ​ഴി​യ​മ്പ​ല​ത്തെ ഹെ​ൽ​ത്ത് സെൻറ​ർ

    തി​രൂ​ർ: തി​രൂ​ർ പെ​രു​വ​ഴി​യ​മ്പ​ല​ത്തെ ഹെ​ൽ​ത്ത് സെൻറ​ർ പു​തു​ക്കി പ​ണി​യ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​വു​ന്നു. 50 വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് പെ​രു​വ​ഴി​യ​മ്പ​ല​ത്ത് ഹെ​ൽ​ത്ത് സെൻറ​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. കാ​ല​പ​ഴ​ക്കം മൂ​ലം ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ​തോ​ടെ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഹെ​ൽ​ത്ത് സെൻറ​ർ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി.

    ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് ത​ന്നെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ പൊ​ളി​ച്ച് പു​തു​ക്കി പ​ണി​യാ​നാ​യി 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യി​ല്ല. തി​രൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ന്‍റെ വാ​ർ​ഡ് കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥ​ലം.

    വാ​ർ​ഡ് സ​ഭ​യി​ൽ വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച​ക്ക് വ​രു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത്വം പ​റ​യു​ക​യ​ല്ലാ​തെ ഹെ​ൽ​ത്ത് സെൻറ​ർ പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​യു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഹെ​ൽ​ത്ത് സെൻറ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സാ​ധ​ന സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​മി​ല്ലാ​തെ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ഞ്ഞു വീ​ഴാ​റാ​യ​തോ​ടെ ഹെ​ൽ​ത്ത് സെൻറ​റി​ന്‍റെ ചു​മ​രി​ൽ അ​പ​ക​ട മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ഒ​ട്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ധി​കൃ​ത​ർ എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി.

