Madhyamam
    Malappuram
    Tirur
    Posted On
    23 Aug 2025 1:24 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 1:24 PM IST

    ചെ​റി​യ​മു​ണ്ടം കോ​ട്ടി​ല​ത്ത​റ പാ​ലം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്നു

    നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന്
    PA Muhammed Riyas
    പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്

    തി​രൂ​ർ: പൊ​ലീ​സ് ലൈ​ൻ പൊ​ൻ​മു​ണ്ടം ബൈ​പാ​സി​ൽ ചെ​റി​യ​മു​ണ്ടം-​കോ​ട്ടി​ല​ത്ത​റ മ​ഞ്ഞ​ക്ക​ട​വ് പാ​ലം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്. പാ​ല​ത്തി​ന്റെ​യും അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡി​ന്റെ​യും പ്ര​വൃ​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് ചെ​റി​യ​മു​ണ്ടം മീ​ശ​പ്പ​ടി​യി​ൽ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും.

    തി​രൂ​ര്‍ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ പി.​സി പ​ടി​യെ​യും ചെ​റി​യ​മു​ണ്ടം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഇ​രി​ങ്ങാ​വൂ​രി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ല​മാ​ണി​ത്. താ​നൂ​ർ, തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് തി​രൂ​ർ പു​ഴ​യി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന കോ​ട്ടി​ല​ത്ത​റ പാ​ലം തി​രൂ​ർ, ത​ല​ക്ക​ട​ത്തൂ​ർ, വൈ​ല​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് വ​ലി​യ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കും. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ ച​മ്ര​വ​ട്ടം ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് മ​ല​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ല്ലാ​തെ യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാം.

    തി​രൂ​ർ തെ​ക്കു​മു​റി പൊ​ലീ​സ് ലൈ​നി​ൽ നി​ന്നാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പൊ​ൻ​മു​ണ്ടം ബൈ​പാ​സി​ൽ തി​രൂ​ർ പു​ഴ​യെ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കാ​നാ​യാ​ണ് മ​ഞ്ഞ​ക്ക​ട​വി​ൽ പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. 13.92 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ല​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ പാ​ല​ത്തി​ന്റെ പൈ​ലി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എം.​എ​സ് മ​ല​ബാ​ര്‍ ടെ​ക് എ​ന്ന ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് പ്ര​വൃ​ത്തി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 98.50 മീ​റ്റ​ര്‍ നീ​ളം വ​രു​ന്ന കോ​ട്ടി​ല​ത്ത​റ പാ​ല​ത്തി​ന് ആ​റു സ്പാ​നു​ക​ള്‍ ആ​ണു​ള്ള​ത്. 7.50 മീ​റ്റ​ര്‍ വീ​തി​യു​ള്ള ക്യാ​രി​യേ​ജ് വേ​യും 1.50 മീ​റ്റ​ര്‍ വീ​തി വ​രു​ന്ന ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ര​ണ്ട് ഫു​ട്പാ​ത്തു​ക​ളും കൂ​ടി മൊ​ത്തം 11 മീ​റ്റ​ര്‍ വീ​തി​യു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ പി.​സി പ​ടി ഭാ​ഗ​ത്ത് അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡി​ന് 130 മീ​റ്റ​ര്‍ നീ​ള​വും ഇ​രി​ങ്ങാ​വൂ​ര്‍ ഭാ​ഗ​ത്ത് നൂ​റ് മീ​റ്റ​ര്‍ നീ​ള​വു​മു​ണ്ട്. പാ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​നു​ബ​ന്ധ റോ​ഡി​നും ബി.​എം ആ​ൻ​ഡ് ബി.​സി സ​ര്‍ഫെ​സി​ങ്, റോ​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍, വാ​ഹ​ന​ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷാ​സം​വി​ധാ​നം എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പാ​ലം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ തി​രൂ​ർ ടൗ​ൺ, പു​ങ്ങോ​ട്ടു​കു​ളം, പ​യ്യ​ന​ങ്ങാ​ടി, ത​ല​ക്ക​ട​ത്തൂ​ർ, വൈ​ല​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​രു​ക്കി​ൽ​പ്പെ​ടാ​തെ പൊ​ൻ​മു​ണ്ട​ത്ത് മ​ല​പ്പു​റം റോ​ഡി​ൽ എ​ത്താം. കേ​ന്ദ്ര റോ​ഡ് ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് ലൈ​നി​ൽ മു​ത്തൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ മേ​ൽ​പ്പാ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡ് പ്ര​വൃ​ത്തി​യും ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ബൈ​പാ​സി​ൽ തി​രൂ​ർ എ​ഴൂ​ർ പി.​സി പ​ടി മു​ത​ൽ കോ​ട്ടി​ല​ത്ത​റ വ​രെ​യു​ള്ള റോ​ഡ് ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നാ​ലു​കോ​ടി രൂ​പ​യും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

