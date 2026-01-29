Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thiruvali
    Thiruvali
    Posted On
    29 Jan 2026 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 11:17 AM IST

    ഒ​റ്റ രാ​ത്രി​യി​ൽ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്ന​ത് 13 കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ

    ഒ​റ്റ രാ​ത്രി​യി​ൽ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്ന​ത് 13 കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ
    camera_altകാട്ടു പന്നി
    തി​രു​വാ​ലി: പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​വേ​ട്ട തു​ട​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യി​ൽ മാ​ത്രം 13 കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ​യാ​ണ് വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്ന​ത്. കൃ​ഷി​നാ​ശം വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. തി​രു​വാ​ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. കൂ​ട്ട​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക്കൂ​ട്ടം വ്യാ​പ​ക​മാ​യാ​ണ് കൃ​ഷി​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത് ക​ർ​ഷ​ക​രെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​നു പു​റ​മേ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​ക്കും പ​ന്നി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​മ താ​രി​യ​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ന്നി​വേ​ട്ട ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ എം​പാ​ന​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഷാ​ർ​പ്പ് ഷൂ​ട്ട​റും എ​റി​യാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ കെ.​പി. ഷാ​നാ​ണ് പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ച് വീ​ഴ്ത്തി​യ​ത്. ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പി​നും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ശേ​ഷം ജ​ഡം ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി സം​സ്ക​രി​ച്ചു.

    wildboars shot dead Malappuram
